San Sadurniño-52 puestos admitidos en la XII Feira Rural

El área de Desenvolvemento Local acaba de publicar el listado de puestos admitidos para la duodécima edición de la Feira Rural. Son un total de 52, distribuidos entre las distintas actividades que tienen como objetivo promover el evento.

La cifra es sensiblemente menor que en 2019, último año de la cita antes de la pandemia, cuando el número de inscripciones se acercó a las 90. Los que asistan a la feria verán algunos cambios motivados por la situación actual. Lo más notable es una carpa principal más pequeña que albergará solo los stands de AGFA do Eume y la Casa do Mel junto con la exhibición del concurso de frutas. A pesar de contar con menos expositores, el espacio ocupado en A Cortiña será similar a ferias anteriores, ya que los puestos registrados deberán estar más separados entre sí, según el protocolo preventivo de COVID-19 que regirá todo el evento

Entre otras medidas, será obligatorio el uso de mascarilla, evitar la formación de grupos y la recomendación de mantener siempre la separación interpersonal entre no convivientes. Además, la zona de almuerzos y bebidas también tendrá que cumplir con la normativa de la hostelería: no hay posibilidad de consumir en la barra y con un máximo de 10 personas no convivientes en las mesas.

Teniendo en cuenta todos los aspectos preventivos, la Feira Rural no será muy diferente en esencia a las once ediciones anteriores. El público encontrará una gran variedad de productos relacionados con el sector primario. En concreto, habrá 15 puestos agroalimentarios, 3 viveros y una exposición de pequeña maquinaria. También se distribuirán 11 puestos de artesanía, otros 7 venderán manufacturas como productos de segunda mano, 10 solo para oportunidades (ropa, antigüedades, libros, etc) y 8 que no se encuadran en ninguna de las actividades anteriores.

Entre las actividades paralelas se encuentra la presencia en la feria del Mago Antón , que ofrecerá siete pases gratuitos a lo largo de la jornada de su espectáculo «A volta a Galiza en 313 concellos». As actuaciones están previstas para las 11:00h, 12:15h, 13:30h, 16:00h, 17:15h, 18:30h e 20:00h. Las reservas deben hacerse el mismo sábado en el lugar de la actuación.

Durante la jornada, AC Berros do Castro animará la feria, asistirá también la asociación Os Picos do Sol con sus cocinas y creaciones solares y asistirá la cooperativa gallega Nosa Enerxía, comercializadora de energía verde de la que el Concello es socio.