Agenda (Ferrol y zona norte), viernes, 27 de agosto

–La Iglesia celebra la festividad de Santa Mónica, y Santos Rufo y Marcelino

–Tal día como hoy:

-(1935)- Se Inaugura el aeródromo de Lavacolla, convertido más tarde en el Aeropuerto de Santiago de Compostela.

-(1953) nació en Ferrol Rosa María Miguélez Ramos, fue alcaldesa de Ares por el PSdG-PSOE de 1983 a 1987

EL TIEMPO EN FERROL

-Se anuncia un día mayormente soleado. Habrá una temperatura máxima de 25 º y una mínima de 18 º. Lluvia probable 50 % . Humedad 81 %. Viento ligero de 2 a 8 km/h.

El sol sale a las 7,51 horas. Se pone a las 21.17 h.

DONANTES DE SANGRE

-La unidad móvil se encuentra este viernes en Mugardos, delante de la Biblioteca Municipal. De 16.00 a 21.00 horas .

FIESTAS DE FERROL

Hoy viernes

–A las 19.30 horas, en el parque municipal «Raiña Sofía». Danza y teatro «Nelson Quinteiro:Novecento Cabaret»

–A las 21.30 horas en la plaza de Armas concierto de Sofía Ellar

BATALLA DE BRIÓN

–A las 17.00 horas, ás 17 horas, visita guiada al Castillo de San Felipe.

–A las 19 horas en la Sala Cureñas del Castillo de San Felipe la concejal de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, moderará la mesa redonda ‘Castelo de San Felipe. Sistema defensivo. Batalla de Brión’, con la participación de Ramón Montero Cereijo, arquitecto redactor del proyecto y director de la obra de rehabilitación de la torre del siglo XIX de la batería baja del Castillo de San Felipe para usos expositivos, y José Manuel López Hermida, comandante de artillería y coautor del libro Guía de baterías de costa. Provincia da Coruña (Norte).

EN EL CONCELLO

–A las 11 horas, en el salón de actos del antiguo hospicio el alcalde, Ángel Mato, asistirá a la presentación del proyecto Zinio Street Art Collection, de Bodegas Zinio, inspirado en las Meninas de Canido.

–A las 11.30 horas horas el alcalde, Ángel Mato, y la responsable de Provivenda en Galicia, Ana Pardo, firmarán un convenio de colaboración para poner en marcha dos viviendas para personas sin hogar. A continuación habrá una rueda de prensa del alcalde, Pardo y la concejal de Benestar Social, Eva Martínez Montero, para presentar el proyecto. Acudirá también Juncal Blanco Granados como responsable en Galicia de la Fundación Emaús Social.

–A las 12 horas rueda de prensa del concejal de Deportes, Antonio Golpe, y la vicepresidenta del Club Baxi Ferrol, Almudena Marcos, para presentar el XXI Torneo Concello de Ferrol.

EN LO VECINAL

–A las 20.00 horas en el Casino Ferrolano la Asociación de Vecinos «A Magdalena» convoca una asamblea informativa para tratar sobre el proyecto de reurbanización de la calle de la Iglesia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL-PLAZA ESPAÑA

-Hasta el 31 de agosto, el horario de verano de la Biblioteca será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Si no se puede acudir por las mañanas a recoger los materiales de préstamo, puede autorizarse a alguien a recogerlos en su nombre. En caso de necesidad, se le remitirían por correo postal a su domicilio.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

–En la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao la joven artista ferrolana Eva Cayetana Somolinos Olmo presenta «AcercArte», una exposición en la que pone música a los grandes cuadros de la Historia. La muestra consta de 25 cuadros y 24 composiciones musicales.

La exposición se podrá visitar ¡hasta el 31 de agosto en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

–Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella, abre al público de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 horas. En él es posible ver algunas de las imágenes que forman parte del patrimonio de la Semana Santa Ferrolana, así como otras piezas y enseres muy diversos. Hábitos, estandartes, campanas, incensarios, partituras, antiguos recortes de prensa y un largo etcétera de objetos a través de los cuales las personas visitantes pueden conocer la historia y el presente de las diferentes cofradías y sus procesiones.

La exposición alberga también el Cristo de la Tafona, del siglo XIV, una pieza muy emblemática del patrimonio ferrolano.

–En la galería de arte Enrique Vázquez, Sánchez Barcaiztegui, 11, exposición » Horizonte» de Mergelina González-Robatto.

–En el Museo Naval exposición que recorre los hitos más importantes de la evolución de la guerra de minas en la Armada a lo largo de la historia, y los principales acontecimientos vividos por esta fuerza naval desde que en el año 1946 fue entregado a la Armada el Dragaminas “Bidasoa”, el primer buque de medidas contraminas.

La muestra se compone de 12 paneles y estará abierta al público durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, al objeto de conmemorar el 75 Aniversario de la Fuerza de Medidas Contraminas (1946-2021) de la Armada.

Asimismo la exposición se complementa con la sala de armas submarinas, artillería y tiro naval, donde se exponen minas y maquetas de dragaminas.

La exposición puede ser visitada, en el horario habitual del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–Con motivo de las fiestas de Ferrol, el Museo de la Construcción Naval abrirá sus puertas gratuitamente desde este sábado 21 hasta el día 31 de agosto.

Lo hará en el horario ininterrumpido que ha retomado y que es de 11.00 a 19.00 horas de lunes a sábado -ya no estará ningún día de la semana cerrado- y de 11.00 a 15.00 horas los domingos.

–En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

–En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

EN NARÓN

–Hoy y mañana sábado se celebra en las instalaciones del Club de Golf Campomar el Torneo «Acuarelas de rafael Romero».

Una vez finalizada la prueba, mañana sobre las 19:30 h., se realizará la entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías y también habrá un sorteo de acuarelas y dibujos, todo ello por deferencia de Rafael Romero.

EN VALDOVIÑO

–Nueva cita con «Cinema de verán» . El Concello programa este venres, a partir de las 22 horas, en la pista próxima a la Cooperativa de Vilaboa, el film “A illa das mentiras”, ópera prima de la directora gallega Paula Cons.

EN AS PONTES

–El Concello abre este viernes, a las 11 horas, un nuevo tramo de la Senda de la Memoria que fue bautizado como «Tramo de la Vilabella’ en homenaje a los lugares y a las gentes que allí vivieron antes de que la explotación minera comenzara su actividad.

Este nuevo tramo tiene un recorrido de 1,5 kilómetros y va desde la entrada del Lago hacia la izquierda, llegando hasta el canal de exceda del río Eume. Se colocaron bancos a lo largo del itinerario y se instaló un panel interpretativo de la antigua rotopala, que se puede apreciar desde la propia senda.

EN CEDEIRA

Proxecto Europarque

-De 10.00 a 16.00 horas Xeorruta do Granate (prazas completas)

A xeorruta do granate discorre por un pequeno sendeiro de pescadores dende o santuario de Santo André ata a enseada das Cortes, onde se observa unha ampla variedade de rochas moi rechamantes tanto pola súa cor como pola súa textura, así como un salientable número de estruturas xeolóxicas, que poñen de manifesto a intensa deformación que afectou a esta rexión hai 350 millóns de anos. Esta ruta xeolóxica permitirá descubrir unha das zonas máis descoñecidas do litoral de Cedeira.

-De 17.00 a 19.00 horas Xeorruta marítima. Ruta marítima organizada pola empresa de turismo activo Rutas Cedeira. Partindo do peirao vello de Cedeira percórrese a costa do Complexo Xeolóxico do Cabo Ortegal até Os Aguillóns descubrindo como se formaron os cantís máis altos da Europa continental e tamén outras peculiariedades da paisaxe que, vistas desde o mar, cobran unha nova dimensión.

EN PONTEDEUME

-11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, visitas al castillo de Andrade limitadas a un aforo de 10 personas cumpliendo las indicaciones a cargo del responsable de atención turística.