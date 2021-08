Agenda (Ferrol y zona norte), lunes, 30 de agosto

–Quedan 123 días para finalizar el año.

–Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

–Latinoamérica: Día Internacional del Detenido Desaparecido.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Gaudencia, Tecla, Bonifacio, Palmaquio y Rosa.

–Tal día como hoy:

(1826)-Nació en Ferrol José de la Torre Agrasó. Cruz laureada de primera clase.

(1924)- Nació en Ferrol Óscar Martínez Castro, es un escritor gallego en castellano y en lengua gallega.

(1936)- Murió fusilado José López Bouza, nacido en Ferrol, en febrero de 1890- Fue un político republicano. Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de A Coruña (23 de marzo de 1936) y concejal de Ferrol.

Al producirse la guerra civil, López Bouza, que se encontraba en Madrid, rechazando los consejos de Castelao decidió volver a la ciudad, participando en la defensa del ayuntamiento ferrolano contra los sublevados (20 de julio). Tras la rendición del edificio fue detenido y juzgado, siendo condenado a cadena perpetua y trasladado al buque prisión Plus Ultra. Sin embargo, fue sacado del buque y fusilado en el barrio de Canido junto a otras 18 personas.

–Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 30 de agosto?-Virgo

EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día parcialmente nublado. Habrá una temperatura máxima de 24 º y una mínima de 17 º. Lluvia probable 20 % . Humedad 71 %. Viento ligero de 3 a 18 km/h.

El sol sale a las 7,55 horas. Se pone a las 21.11 h.

DONANTES DE SANGRE

–La unidad móvil se encuentra este lunes por la tarde en la barriada de San Valentín, en Fene, de 15.30 a 21.00 horas.

FIESTAS DE FERROL

Hoy lunes

–A las 19.30 horas, en el parque municipal «Raiña Sofía«.Paco Nogueiras presenta «Extra!», su nuevo libro Cd.

–A las 20.00 horas en la plaza de Armas Festival de Rondallas. Participan Añoranzas, Bohemios, Club de campo, Só Elas y Sonido del Alba.

EN EL CONCELLO

–A las 10 horas reunión ordinaria de la Xunta de Goberno Local.

–A las 10.30 horas el portavoz del gobierno local, Julián Reina, informará en rueda de prensa sobre los asuntos tratados por la Xunta de Goberno Local.

–A las 11 horas Ángel Mato, alcalde de Ferrol, recibe a Indalecio Seijo, expresidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

–A las 12 horas en la playa de A Frouxeira (Valdoviño) el alcalde, Ángel Mato, asiste a la presentación del Campeonato de España de Surfing 2021.

EN LO DEPORTIVO

–A las 12.00 horas en la playa de A Frouxeira presentación del Campeonato de España de Surfing 2021.

La izada de la bandera Green Flag, que reconoce a los eventos deportivos respetuosos con el medio ambiente y comprometidos con el entorno, dará el pistoletazo de salida a la nueva edición de la competición más importante del surf nacional.

Asisten el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; el presidente de la Federación Española de Surfing Carlos García; la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el alcalde de Valdoviño, Alberto González; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; y la diputada provincial delegada de Deportes, Cristina Capelán

EN LO SINDICAL

–A las 12 de la mañana, en la sede de CC.OO.la secretaria xeral de CC.OO de Galicia, Amelia Pérez Álvarez, visita la Unión Comarcal de Ferrol àra abordar de primera mano la realidad de la comarca . Estará acompañada por el secretario comarcal, José Hurtado.

BIBLIOTECA MUNICIPAL-PLAZA ESPAÑA

-Hasta mañana, 31 de agosto, el horario de verano de la Biblioteca será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Si no se puede acudir por las mañanas a recoger los materiales de préstamo, puede autorizarse a alguien a recogerlos en su nombre. En caso de necesidad, se le remitirían por correo postal a su domicilio.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

–En la Sala de Exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao la joven artista ferrolana Eva Cayetana Somolinos Olmo presenta «AcercArte», una exposición en la que pone música a los grandes cuadros de la Historia. La muestra consta de 25 cuadros y 24 composiciones musicales.

La exposición se podrá visitar hasta mañana, día 31 de agosto, en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas.

–Museo de la Semana Santa Ferrolana en los bajos de la Cuesta de Mella, abre al público de martes a domingo, en horario de 11.30 a 13.30 horas. En él es posible ver algunas de las imágenes que forman parte del patrimonio de la Semana Santa Ferrolana, así como otras piezas y enseres muy diversos. Hábitos, estandartes, campanas, incensarios, partituras, antiguos recortes de prensa y un largo etcétera de objetos a través de los cuales las personas visitantes pueden conocer la historia y el presente de las diferentes cofradías y sus procesiones.

La exposición alberga también el Cristo de la Tafona, del siglo XIV, una pieza muy emblemática del patrimonio ferrolano.

–En la galería de arte Enrique Vázquez, Sánchez Barcaiztegui, 11, exposición » Horizonte» de Mergelina González-Robatto.

–En el Museo Naval exposición que recorre los hitos más importantes de la evolución de la guerra de minas en la Armada a lo largo de la historia, y los principales acontecimientos vividos por esta fuerza naval desde que en el año 1946 fue entregado a la Armada el Dragaminas “Bidasoa”, el primer buque de medidas contraminas.

La muestra se compone de 12 paneles y estará abierta al público durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 10 de septiembre, al objeto de conmemorar el 75 Aniversario de la Fuerza de Medidas Contraminas (1946-2021) de la Armada.

Asimismo la exposición se complementa con la sala de armas submarinas, artillería y tiro naval, donde se exponen minas y maquetas de dragaminas.

La exposición puede ser visitada, en el horario habitual del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–Con motivo de las fiestas de Ferrol, el Museo de la Construcción Naval abrirá sus puertas gratuitamente desde este sábado 21 hasta mañana, 31 de agosto.

Lo hará en el horario ininterrumpido que ha retomado y que es de 11.00 a 19.00 horas.

–En el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, EXPONAV, exposición «O océano que nos une», un recorrido por las colecciones culturales más destacadas de los museos gallegos adscritos a la Red Rema a través de 32 explicativas. paneles.

–En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

EN FENE

–La Asociación Sociocultural ASCM continúa volcada en diferentes actividades relacionadas con el Camino a Santiago, en esta ocasión a través de una exposición fotográfica que quiere poner en valor el fenómeno xacobeo desde una visión inclusiva.

El Centro de Promoción Social de San Valentín acogerá la exposición fotográfica “Camiño da Inclusión” que será inaugurada este lunes a las 11.30 y que estará abierta al público en horario de mañana de 10.30 a 12.30 los lunes, miércoles y viernes y en horario de tarde de 17.30 a 19.30 los martes y jueves.

En las 22 fotografías podremos encontrar plasmadas las experiencias vividas en las primeras etapas del Camino Ingles a su paso por los ayuntamientos de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Pontedeume, Miño, Paderne y Betanzos.

EN CARIÑO

–Xeorruta dos Aguillóns. De 10:00 – 14:00 horas con saida fiante da Casa do Concello.

Nesta xeorruta organizada polo Concello de Cariño coñecerase de primeira man a maior concentración de ecloxitas de todo o planeta. Unhas rochas moi singulares, formadas a moitos quilómetros de profundidade. Pero tamén haberá tempo para descubrir as formacións xeolóxicas que aparecen en San Xiao do Trebo, orixinadas neste caso pola fusión doutras rochas.

EN PONTEDEUME

-11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, visitas al castillo de Andrade limitadas a un aforo de 10 personas cumpliendo las indicaciones a cargo del responsable de atención turística.

.

.