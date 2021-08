Cabanas-Licitación obras de saneamiento y humanización de la zona do Areal

El Concello de Cabanas saca a licitación las obras de conexión de la red de saneamiento y reparación de aguas pluviales en el Parque do Areal una actuación que también incluye la humanización y mejora de la accesibilidad en el cruce de la Avenida do Areal con Travesía do Areal entrada peatonal principal al entorno de la playa de la Madalena desde el núcleo urbano de calidad.

Con estas obras, el Concello subsanará las deficiencias de la red de saneamiento y aguas de lluvia en la zona do Areal, donde se han detectado diferentes contaminaciones fecales en la red pluvial canalizada al río Penso que desemboca en la playa do Fabal. La nueva red de saneamiento se canalizará hasta el colector de aguas residuales ubicado en el paseo de la Madalena.

Por otro lado, en el parque Areal se reparará la zona hundida, con la instalación de nuevos colectores de aguas pluviales y la rehabilitación del parque en esa zona, próxima a la vía del tren. Asimismo también se conectará a la red de saneamiento en el margen izquierdo de la rotonda N651 y la Travesía do Areal

El presupuesto de estas actuaciones asciende a 244.966,05 €, de los que 158.938,71 € corresponden a recursos propios, y 86.027,34 € serán subvencionados por la Diputación de A Coruña a través del POS+adicional 2020. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 20 de septiembre.

El Concello ha manifestado su satisfacción por los avances en los trámites de este proyecto, complicado por la cantidad de afecciones, y cuyas actuaciones «vienen a solucionar un importante problema medioambiental y urbanístico en la zona urbana»