CCOO de Galicia rechaza el ERE anunciado por Sabadell

La Federación de Servicios de CCOO de Galicia rechaza el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por el Banco Sabadell. A pesar de que la entidad no comunicó por el momento el alcance de esta regulación de empleo, el sindicato avanza que «no se lo pondremos fácil» y mantendrá una «firme defensa del empleo», como en las otras reestructuraciones que ya hubo en el sector nos últimos meses.

Actualmente, el Banco Sabadell «emplea en Galicia a 428 personas que trabajan en 98 oficinas. Sin embargo, antes de anunciar el ERE ya estaba previsto el cierre de 31 de estos centros de trabajo, con el que esta regulación de empleo «podría implicar el fin de más oficinas y agravar la carencia de servicios financieros en numerosos concellos gallegos». «La entidad cuenta con varias oficinas operativas en nuestra comarca en Ferrol, Narón o Pontedeume»

Sin justificación

Para CCOO-Servicios «no concurren causas que justifiquen el despido colectivo. De hecho, en lo que va de año, a pesar del ajuste de 1800 empleos en el primer trimestre (40 de ellos en Galicia) entre prejubilaciones y salidas voluntarias, en lo que va de 2021 ya hizo más de 200 nuevas contrataciones en todo el Estado», «señal de que no sobra nadie».

El sindicato explica que «tampoco hay causas económicas que lo justifiquen, porque el Sabadell cerró el primer semestre del año con un beneficio neto atribuido de 220 millones de euros (un 51,5 % de incremento interanual) y prevé pagar un dividendo del 30 % del beneficio»

«Tampoco hay razones técnicas o productivas, puesto que no hubo cambios ni en los medios ni en los instrumentos de producción (que son financieros y no sufren obsolescencia) ni varió tampoco la demanda de productos y servicios financieros. De hecho, debido a la pandemia hay más demanda de refinanciaciones, avales ICO y de otros organismos públicos, y próximamente los bancos serán los canalizadores de los fondos europeos Next Generation, lo que incrementará la carga de trabajo»

Finalmente, CCOO señala que «no hay causas organizativas que se puedan aducir para este despido colectivo, pues los posibles cambios de sistemas o métodos de trabajo no son ajenos a la entidad, «sino forzados por ella». En este punto «la única razón organizativa podría ser la digitalización», «pero ni siquiera los clientes están tan familiarizados con el entorno digital como se quiere dar a entender y como prueba la afluencia a las oficinas», puntualiza el sindicato.

Por todo ello, CCOO «rechazará cualquier medida traumática en materia de empleo, por lo que cualquier salida deberá ser voluntaria o mediante prejubilaciones anticipadas y jubilaciones (en el Banco Sabadell hay unos dos mil trabajadores mayores de 55 años) en línea con lo firmado firmado el pasado mes de diciembre»