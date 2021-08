Narón-Aberto o prazo de solicitud de axudas para adquisición de material didáctico e de comedores escolares

O Concello de Narón manterá aberto dende o día 1 de setembro, permanecendo aberto durante todo o curso escolar, o prazo para solicitar axudas municipais para adquisición de material didáctico e escolar para alumnado de centros públicos ou concertados e as de comedor para centros concertados no curso académico 2021-2022.

A concelleira de Ensino, Mercedes Taibo, indicou que as solicitudes poderán presentarse no rexistro xeral do Concello (de luns a venres entre as 8.30 e as 13.00 horas) na sede electrónica ou por calquera outro medio previsto no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As axudas para material didáctico e escolar para alumnado de centros públicos e concertados de Narón serán para matriculados en segundo ciclo de Educación Infantil, educación Primaria e Secundaria, Bacharelato, FP de Ciclos medios e Educación Secundaria de Adultos

Así mesmo, en canto ás axudas de comedor escolar, destínanse a familias de alumnado escolarizado en centros docentes concertados de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria e Secundaria con dificultades socioeconómicas e de conciliación da vida familiar e laboral.

As axudas diríxense a familias empadroadas en Narón e cuxa capacidade económica non supere os umbrais económicos establecidos na convocatoria e demais requisitos da mesma, que se poden consultar na páxina web do Concello, a través do enlace:

https://sedeelectronica.naron.es/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=68&idnct=354&x=l2jGEPzFIoZH2ZaCA5Ohkw

As persoas interesadas en solicitar máis información sobre as persoas beneficiarias destas axudas, a documentación a presentar ou o impreso de solicitude poden dirixirse ó Servizo Sociocomunitario Municipal, no primeiro andar do Concello