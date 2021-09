La Xunta citará para vacunarse a las personas que hayan superado la covid-19

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha informado en la mañana de este miércoles, día 1 de septiembre, en rueda de prensa que la Xunta empezará a convocar a personas que ya han pasado la enfermedad de la covid-19, para que reciban la primera, o segunda dosis de la vacuna.

El anuncio llega después de que el Ministerio de Sanidad redujera el tiempo de espera necesario para vacunar a aquellas personas que superaron el coronavirus y que hasta ahora estaba fijado en seis meses.

García Comesaña invitó a toda la población que aún no ha recibido ninguna de las dosis frente al covid-19 a hacer uso del sistema de autocita habilitado por la Xunta de Galicia, para mayores de 20 años.

En este sentido, Sanidade ha habilitado 30.000 plazas de autocita para mayores de esa edad no vacunados. El conselleiro de Sanidad ha asegurado que en Galicia solo el 8% de la población diana no se ha vacunado todavía «un dato positivo, que sitúa a la comunidad gallega entre las que más población ha vacunado», con un 91,2% de la población diana con al menos una dosis. No obstante, ha añadido la conselleiro «aspiramos a llegar al 100% de la población vacunada»

Sobre la evolución epidemiológica de Galicia, García Comesaña ha destacado que «seguimos observando un descenso de la curva que ahora va a un ritmo más rápido que semanas atrás». En esta línea, señaló que la incidencia acumulada en Galicia es de 106 casos a los 7 días, y de 259, en su análisis a los 14 días. En ambos casos, las cifras reflejan menos de la mitad de los casos activos, en comparación con los datos de hace un mes.

El titular de Salud informó que el 95,7% de la población mayor de 40 años ya tiene el calendario de vacunación completo y que 150.000 hombres y mujeres jóvenes de entre 12 y 19 años (85% de este grupo de edad) ya han recibido al menos la primera de las dosis.

Con los responsables de hostelería

Respecto al encuentro celebrado en la mañana de este miércoles con los responsables de la hostelería gallega, el conselleiro de Sanidad calificó el encuentro de «muy fructífero», esperando que en los próximos días se consolide un «documento de consenso estable» que satisfaga tanto a las necesidades sanitarias como del sector de la hostelería.

En cuanto a la situación epidemiológica en Galicia, la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, describió que su evolución sigue siendo «favorable». Así, enumeró algunos de los indicadores que muestran esta buena progresión. Entre otros, el número reproductivo instantáneo se mantiene por debajo de 1 en todas las áreas de salud, y la tasa de positividad se ha reducido al 7,84%.

En cuanto a la situación asistencial de los hospitales gallegos, el director del Sergas, José Flores, ha destacado que «la caída de la presión asistencial es paralela a la situación epidemiológica gallega». Sin embargo, lamentó que «después de dos meses el número de personas ingresadas sigue siendo considerable». E doctor Flores, invitó a la población a vacunarse y seguir cumpliendo con los estándares sanitarios establecidos, pues «no podemos normalizar el número de casos activos, ni el de personas ingresadas en los hospitales gallegos».

Como se puede solicitar la autocita

Existen tres vías fundamentales para solicitar una cita para vacunarse: a través de la página web del Sergas, http://cita.sergas.gal, actuando igual que se había solicitado una cita con el profesional de Medicina o con la Enfermería. Otra de las opciones es a través de la App del Sergas, Sergas Móvil, que en su apartado de Citas, y al presionar en el signo más, permite solicitar una cita del mismo modo habitual que lo hace la página. Y, por último, a través del número 981 21 59 30, que ya el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, facilitaba tras el Comité Clínico como una vía para que las mujeres embarazadas habían solicitado su cita para la vacuna