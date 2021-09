El Área Sanitaria de Ferrol da la bienvenida a 14 alumnos de 6º de Medincia

El Área Sanitaria de Ferrol dio la bienvenida en la mañana de este jueves a los 14 alumnos y alumnas de sexto de medicina que realizarán sus materias de práctica clínica de todo el curso académico en el área ferrolana durante este período 2021-2022. Comienzan sus prácticas desde esta semana y finalizarán en el mes de mayo de 2022. Son la séptima promoción de alumnos en esta modalidad de formación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que acoge el Área Sanitaria de Ferrol ya que, hasta el 2015, acudían alumnos de la Facultad de Medicina solo en período no lectivo, en verano. La modificación del Plan de Estudios estableció en ese año un período largo de prácticas en sexto curso en diversos emplazamientos del área sanitaria ferrolana.

Los alumnos y alumnas pudieron escoger cualquier gerencia del Sergas, y estos 14 escogieron Ferrol. Con esta formación, finalizarán sus créditos para la obtención del título de médico tras superar los exámenes correspondientes de la USC. Se recibían en la mañana de este jueves en el salón de actos del Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, y estuvieron con los alumnos en el acto de bienvenida, el gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Ángel Facio Villanueva; la directora de Procesos de Soporte, Amparo Fondevila López; el responsable de Docencia, Ramón López de los Reyes; y también algunos profesionales de la treintena de tutores que supervisarán estas rotaciones.

Se trata al enfermo y no solo su enfermedad

“Es muy satisfactorio poder formar parta de vuestra formación”, les decía el gerente del área, Ángel Facio. “Lo que puede aportar esta área es la ilusión de los y de las profesionales que sacan tiempo para vuestra formación; y la práctica se aprende de todos, sanitarios y no sanitarios”. El gerente calificó de “heroico el trabajo de las y de los tutores“; y les aconsejó que no olviden “que se trata al enfermo y no solo su enfermedad”. Les recordó que “sois muy importantes, que la sociedad os precisa y nosotros también”.

Por su parte la directora de Procesos de Soporte, Amparo Fondevila, destacó que “se inicia una etapa de aprendizaje y experiencia que esperemos disfrutéis y aprovechéis”.

Por último, el responsable de Docencia, Ramón López, agradeció un año más que habían escogido el Área Sanitaria de Ferrol para las prácticas; e incidió en que “estamos muy comprometidos con la docencia y la calidad, y vosotros contribuis a eso, ya que nos ayudáis a mejorar”.