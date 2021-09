Narón-Denuncia del PSdG-PSOE sobre problemas en el Centro de Salud y respuesta del Sergas

En la jornada del miércoles la ejecutiva del PSOE naronés envió un escrito a la Xunta en el que se urgía la resolución de problemas estructurales del nuevo centro de salud recientemente inaugurado en Narón.

Se señalaba que «las instalaciones presentan deficiencias por falta de planificación, organización y estructura fruto de un mal diseño

Las ambulancias no pueden acceder al centro, solo hay un ascensor en todo el edificio,

en algunas salas no hay privacidad y la señalización es muy deficiente».

Solventar de manera inmediata

La ejecutiva del PSdeG-PSOE de Narón remitió una solicitud a la Consellería de Sanidade para que solvente de manera inmediata los problemas estructurales y funcionales del nuevo centro de salud del municipio. «Las instalaciones, inauguradas hace dos meses, presentan múltiples deficiencias, por lo que no cumplen con una atención idónea al vecindario y tampoco facilita el trabajo de las y de los profesionales sanitarios».

En el escrito se indica que»El actual centro de salud de Narón comenzó a funcionar el pasado mes de julio, unas instalaciones nuevas para dar respuesta al crecimiento de la localidad ya que el anterior centro sanitario se quedó pequeño en servicios y personal. El centro de salud atiende a unas 45.000 personas de Narón, Neda y parte del de Valdoviño en su función como Punto de Atención Continuada (PAC).

En el año 2008, después de las continuas reclamaciones políticas para dotar a Narón de una nueva infraestructura, el Ayuntamiento y la Consellería de Sanidad firmaron el protocolo de actuaciones que contemplaba la construcción del centro, que entraría en funcionamiento en el año 2011. Pero por motivo de la inoperancia del gobierno del PP el centro no abrió sus puertas hasta diez años después.

Deficiencias

Pasados ya dos meses de la inauguración de las instalación, margen suficiente para ajustar los problemas iniciales que había podido presentar, la Agrupación Socialista de Narón reclama una solución a los problemas estructurales y funcionales del centro. Deficiencias que se están produciendo por falta de planificación, organización y estructura fruto de un mal diseño.

Entre las problemáticas que presenta el nuevo centro de salud de Narón cabe destacar las dificultades de acceso de las ambulancias, que por mor de la altura del edificio no pueden entrar. Esto provoca que en los días de lluvia el personal asistido se moja para acceder al PAC.

El centro de salud, un edificio de 4.000 metros cuadrados, solo cuenta con un ascensor situado en el extremo de la puerta de entrada. Es claramente insuficiente y poco aprovechable, además su funcionamiento es intermitente ya que sufre averías e incluso inundaciones en el foso. También en el apartado de comunicaciones, la puerta de entrada se sitúa en el extremo opuesto su entrada natural, por lo que las consultas y los baños para personas con movilidad reducida quedan a desmano.

Las salas de fisioterapia y el aula de educación maternal son visibles desde la calle, por lo que no se cumple la privacidad en los tratamientos de las y de los pacientes. Además, en las sala de fisioterapia no hay lavabos, baños, ni duchas donde poder realizar la higiene requerida en el servicio, sobre todo entre paciente y paciente. Estancias que además carecen de espalderas y otros materiales precisos para el desarrollo del trabajo, tampoco se pueden instalar en un futuro al ser las paredes de pladur o de vigas de hierro.

Las consultas no cuentan con teléfonos directos y no se pueden recibir las llamadas directamente de los pacientes y las consultas presenciales mínimas que se establecen para los y las profesionales no se están cumpliendo.

Tampoco hay bancos suficientes para que las personas mayores esperen su turno en las colas que se producen fuera del centro de salud. Al mismo tiempo, la máquina de tickets no permite retirar dos consultas a la vez, hay que hacerlo 10 minutos antes de la segunda consulta. Una situación que provoca grandes problemas a la gente mayor que se tiene que desplazar de la zona consultas a la máquina para retirar el segundo ticket.

Además, debido a la deficiente señalización en la entrada las y los pacientes se pierden para acceder a las consultas.

Por último, el servicio de radiología, un servicio muy demandado por el Partido Socialista, no está funcionando y no hay contratado ningún profesional para esa tarea. De este modo, continúan a derivarse las pruebas al CHUF»

ACLARACIÓN DEL SERGAS

A las pocas horas del envío de este escrito a la Consellería de Sanidade el Sergas, desde el Área Sanitaria de Ferrol emitió un comunicado en el que se señala que

«El Centro de Salud de Narón facilita considerablemente la atención sanitaria en este Concello. Este centro se activaba el 17 de julio y, como toda edificación nueva, sanitaria o no, tiene un período de adaptación a las cuestiones que puedan surgir.

Se está desde el traslado este verano, hace un mes y medio, en contacto con sus profesionales, que pueden trasladar, y de hecho lo hacen, al Área Sanitaria las cuestiones que consideren tanto ellos como los pacientes que las transmiten, ya que lo importante y objetivo último es ofrecer la mejor atención que sea posible, tanto en este centro nuevo u en cualquier otro.

En lo que se refiere al nuevo Centro de Salud, cuenta con un ascensor central amplio y con espacio para las camillas, accesible para ambos de los dos cuerpos del edificio.

Algunas de las cuestiones que menciona el PSOE, como por ejemplo la privacidad, los recursos de Fisioterapia, o la señalización, ya están planificados desde los primeros días de uso con las personas implicadas. Así, por continuar con el ejemplo, las paredes de Fisioterapia ya cuentan con los mecanismos para la colocación del material necesario; ya están encargadas las opciones de cobertura para las ventanas de la sala maternal, que los y las profesionales escogieron; y ya se está trabajando, en base a la experiencia de uso, en el refuerzo de la señalización que sea preciso.

Con respeto a los espacios exteriores para las ambulancias, está diseñado con cubiertas tanto la entrada principal como el Punto de Atención Continuada para que eso que se menciona no pase. En cuanto al sistema de turnos y de telefonía es igual al que ya existía en el anterior centro y se trabaja en las dinámicas de trabajo con los profesionales. Con todo ello cualquier aportación para la mejora es siempre bienvenida.

En este nuevo Centro de Salud de Narón se invirtieron casi 6 millones de euros, y se incrementó en un 60% la superficie con respecto al Centro de Salud anterior, lo que permite ofrecer más recursos, mucho más amplios, y mejor aglutinados, como indican desde el propio centro: 15 consultas de medicina general, 14 consultas de enfermería, dos consultas de farmacia, una consulta de odontología, una consulta de higienista dental, una sala de docencia, una sala de toma de muestras, dos salas de técnicas y cuatro polivalentes.

El área pediátrica cuenta con cuatro consultas comunes y tres de enfermería; el área de la mujer dispone de una consulta de matronas, una sala de educación sanitaria y una consulta de programa de la mujer; y el área de urgencias está integrada por tres consultas de medicina y tres de enfermería, seis zonas de dormitorios y una sala de reanimación. Cuenta también con las áreas de Administración, Fisioterapia y Radiología, que cómo estaba ya previsto se activará en el mes de octubre.