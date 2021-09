El Club Rugby Ferrol inicia su actividad en esta temporada

Esta semana ha comenzado, en las instalaciones deportivas de A Malata, la nueva temporada 2021-2022 del Club Rugby Ferrol, con el inicio de los entrenamientos. Bajo la dirección del director deportivo del club, el argentino Juan Pablo Chorny, se han citado los diferentes grupos de rugbiers, agrupados en sus respectivas categorías. Estas abarcan desde la denominada “escuelita” para menores de 12 años, hasta las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, preparadas para la competición en la liga de la Federación Gallega. Ya había ganas entre los pequeños rugbiers, de comenzar los entrenamientos, a tenor de la asistencia a los mismos, tras la convocatoria hecha por el club. Los horarios se reparten por toda la semana de lunes a jueves, e incluso, aprovechando el buen tiempo que puede haber en el mes de septiembre, se realizarán el sábado por la mañana en las playas, enfocado sobre todo a las categorías inferiores. Por supuesto, todos los entrenamientos se realizaron siguiendo el criterio de las medidas anticovid, elaboradas en la anterior campaña por la Federación Galega de Rugby, con el fin de garantizar las máximas exigencias de seguridad para esta práctica deportiva.

El inicio de estas jornadas de entrenamientos, son los habituales para comienzo de las competiciones, que tendrán lugar previsiblemente en el mes de octubre. El club igualmente está abierto a todos los que tengan interés para acercarse a este deporte, contactando por medio de la página web, redes sociales, e incluso acercarse al campo de A Malata, para informarse directamente con el personal encargado del mismo, o con el entrenador Juan Pablo Chorny. Como dice el propio entrenador, “el rugby en España, al contrario que en Argentina, es un atractivo y espectacular deporte para muchos desconocido, si bien está en proceso de integración y esparcimiento entre el público en general. Constituye una actividad física muy completa que combina el contacto físico entre los jugadores, con el juego del balón. Contrariamente a lo que muchas personas piensan es un deporte muy seguro y no es necesaria una constitución física especialmente desarrollada, sobre todo en las edades de formación. Así tenemos grandísimos jugadores de todos los tamaños y tipologías. En este deporte, además de las características propias del juego y manejo del oval, le damos mucha importancia a los valores que consideramos tradicionales como el respeto, educación, compañerismo, juego en equipo, de forma que tratamos de conseguir una formación integral de la persona, del jugador. Estas características son algo de lo que estamos especialmente orgullosos en nuestro club en particular, y en el mundo del oval en general”.

Paralelamente también supuso el inicio de los entrenamientos para el equipo senior, preparándose para la competición que abarcará este año en la liga gallega, después de su paso por la División de Honor «B». Los ferrolanos, tratarán de afianzarse en la categoría teniendo como objetivo volver a ser los ganadores de la misma, como en temporadas pasadas.