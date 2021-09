Este verano en San Sadurniño no hubo sesiones vermú ni verbenas en ninguna parroquia con motivo de sus respectivas fiestas patronales. Esto no quiere decir que los hogares no lo celebrasen en mayor o menor medida cumpliendo con las medidas preventivas.

Incluso hubo misas en los días señalados y, coincidiendo con ellas, el Concello llevó a los atrios las actuaciones de las bandas de música Ortigueira y la Xove Banda de Narón, perteneciente a la AC Sementeira. El verano está a punto de finalizar y solo quedan dos eventos principales: Santa María en Bardaos este sábado 11 de septiembre y el Biscordel de Igrexafeita el próximo domingo 19.

El Concello no desistió de que en todas las parroquias, a pesar de no tener fiestas, se mantuviese viva la tradición de las «funciones» del patrón, y por eso coordinó con el clero que en los días de las principales misas se completaba la jornada con la actuación de la Xove Banda de Narón, ofreciendo un pequeño concierto en el atrio de cada iglesia. Así fue por Santa Isabel en San Sadurniño, para San Cristovo en Ferreira, por el Carme en Lamas -tocó la banda de Ortigueira-, por Santa Mariña en la parroquia de O Monte-luego con la Banda do Garaxe– y nuevamente con la formación Narones, en San Roque de Naraío

A mediados de agosto, la ronda musical se detuvo en espera de las grandes celebraciones de septiembre en Bardaos e Igrexafeita.

Este sábado 11 de septiembre a las 13:45 horas será la actuación de la Charanga Os Campantes da Baña en el campo de la fiesta de Bardaos, ubicado a escasos metros de la iglesia parroquial donde hasta minutos antes se celebrará la misa en honor a Santa María, algo solapada de un tiempo a esta parte por el pagano San Pipote aunque en la parroquia siempre se cuidó mucho que ambos convivieran en armonía.

Al siguiente fin de semana, 18 y 19 de septiembre, Igrexafeita celebrará su Biscordel. La procesión del domingo es a la que más fieles acuden de la parroquia -posiblemente también uno de los más numerosos del municipio, tras de la misa dominical actuará la Xove Banda de Narón sobre a las 13:30 horas, el horario es aproximado pues dependerá de la liturgia y de si habrá o no procesión.

También una ruta

El domingo 19 también finalizará el calendario de rutas organizado por el Concello este verano para recorrer parte del río Castro y Forgoselo. El itinerario (denominado Georuta das Pías) permitirá observar las diferentes fases de la formación de bolos graníticos -grandes rocas que aparecen en el paisaje, a veces unas sobre otras- y también das pías, que son curiosos huecos resultantes de la erosión, en unos casos por acción erosiva de pequeñas rocas, como en la zona de Riolimpo, y en otros por la acción físico-química del agua de lluvia, algo que se aprecia claramente en las Penas de Racamonde.

La ruta comenzará a las 10 de la mañana en el castillo de Naraío y, posteriormente, bajará a Riolimpo. Luego se regresará al punto de partida para subir a Racamonde, donde finaliza la caminata por la pista del parque eólico, salpicado por diferentes formaciones graníticas.

La caminata es de baja intensidad y apta para prácticamente cualquier edad. La inscripción, sin cargo, debe realizarse a través de este formulario . Hay un límite de 20 plazas.