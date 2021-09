El Baxi Ferrol sigue progresando al vencer al Durán Maquinaria Ensino en el I Trofeo Concello de Narón

Las piezas del Baxi Ferrol continúan acoplándose y transmitiendo muy buenas sensaciones, al imponerse en el derbi gallego de pretemporada de la Liga Femenina Endesa al Durán Maquinaria Ensino por 73-65, en el I Trofeo Concello de Narón, disputado en la tarde del miércoles, en el Pabellón de A Gándara (Narón).

Los primeros minutos eran igualados, donde ninguno de los dos equipos tenía mucho acierto, con pérdidas que tampoco lograban aprovechar, por lo que la puntuación era baja, aunque con las lucenses por delante 2-6 tras los primeros cinco minutos. El Baxi Ferrol empezaba a mostrar sus cartas con un triple de Irene Garí, además de un buen juego de Villegas, dando buenas asistencias a sus compañeras, aunque en el último minuto el Durán Maquinaria Ensino lograba aprovechar dos recuperaciones para distanciarse en el marcador y cerrar el primer cuarto venciendo por 10-16.

Las ferrolanas no tardaban en reaccionar, empezando el segundo cuarto con un triple de Natalia Rodríguez a los pocos segundos, lo que las motivaba realizando un gran trabajo defensivo, que lograba desquiciar a las jugadoras del Durán Maquinaria Ensino llegando a agotar en dos ocasiones su posesión. Todo esto lo aprovechaban las ferrolanas para endosarle a su rival un parcial de 15-0 en tan solo cuatro minutos. Las lucenses querían subir líneas y aumentar la presión, pero se encontraban con Sune Swart con dos buenos tapones. En los últimos minutos el juego se volvía a igualar y las ferrolanas tenían la mala noticia de que Villegas tenía que dejar de jugar debido a un golpe que recibía en una caída en una jugada de ataque, por lo que al descanso se iban venciendo 31-28.

Tras el descanso el juego continuaba igualado, con el Baxi Ferrol logrando controlar las distancias para que las lucenses no se metieran en el partido, respondiendo rápido a todas las canastas e incluso logrando ampliar más la renta, en un cuarto que acabaría siendo clave para las ferrolanas, realizando un buen juego en defensa, como también jugando con mucha solvencia en ataque, logrando finalizar el tercer cuarto 60-48.

Se llegaba a los últimos diez minutos y el Durán Maquinaría Ensino no había dicho la última palabra empezando muy fuerte en los primeros seis minutos, mientras que el Baxi Ferrol no daba con la tecla en los tiros que tenía casi debajo del aro y no aprovechaban los rebotes, lo que hacía que las lucenses consiguieran en seis minutos un parcial de 0-13, dándole la vuelta al marcador. A pesar de pasar sus peores minutos sobre la pista, el Baxi Ferrol lograba reaccionar de la mejor forma posible, recuperando su juego y consiguiendo un pequeño parcial de 7-0 que las volvía a poner por delante, pasándole toda la presión al Durán Maquinaria Ensino en la recta final y esto lo lograban aprovechar con unas buenas canastas de Taylor Koenen, como también un tapón muy importante de Sune Swart que lograba evitar la reacción de las lucenses, por lo que el Baxi Ferrol lograba llevarse el partido por 73-65.

El siguiente compromiso confirmado en esta pretemporada para el Baxi Ferrol lo tendrá el próximo viernes 17 de septiembre, donde disputará las semifinales de la Copa Galicia en Marín, ante un rival procedente de la fase previa.