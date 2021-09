Un ratito de Moda- Moda sostenible con Laura Opazo

Carlota González Navarro

Una de las cosas que más me gustan de Instagram, es que estoy aprendiendo mucho de moda y conociendo a personas muy interesantes.

Siempre me ha interesado saber en qué consiste la moda sostenible, sabía que estaba relacionado con un consumo consciente y el cuidado del planeta, pero nada más. Así que gracias a Laura Opazo Viso he conseguido entenderlo mejor.

Nació en Barcelona, ya que sus padres, que son gallegos, se trasladaron allí por trabajo, pero desde muy pequeña se crió en Ourense, su ciudad de adopción.

Es licenciada en Publicidad y RRPP y comunicadora especializada en moda, ámbito en el que trabaja desde 2001 desde distintos vértices: del lado publicitario en revistas lifestyle, del lado del cliente en departamentos de marketing y PR, y en medios de comunicación como radio y televisión.

A lo largo de su carrera profesional no ha dejado de formarse complementando su formación con un MBA de dirección y gestión de empresas en ISEM y un curso de moda sostenible impartido por REAS y el Mercado Social de Madrid. En septiembre de 2020, lanzó su primer libro, Armario sostenible, sobre consumo inteligente y consciente de la mano del sello Zenith Green, de la editorial Planeta. En septiembre de este año saldrá la segunda edición.

Así que me puse en contacto con ella través de Instagram, y le pedí que me explicara

en qué consistía la moda sostenible para poder informar así a mis lectores. Ella me ha explicado que una de las transformaciones más grandes que ha vivido el sector de la moda en los últimos 40 años ha sido la velocidad. En los ochenta, una colección tardaba en producirse, desde que se pensaba hasta que salía al mercado, 270 días. El sistema de moda rápida ha acelerado los tiempos, al punto de que presentan novedades en las tiendas cada dos semanas.

Todo ello ha repercutido en el planeta ya que para producir tanta ropa y en tan poco tiempo exigimos a la tierra una gran cantidad de recursos a un ritmo frenético, por encima de sus posibilidades, y al planeta no le da tiempo a reponerse.

Todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, pero muy especialmente la textil por lo lesiva qué es, deben revisar sus modelos de producción y gestión para tratar de cumplir con los ODS (Objetivos del

Desarrollo Sostenible).

El sistema de moda rápida actual, que promueve colecciones nuevas en tienda cada dos semanas, propugna el consumo bulímico, genera deterioro medioambiental y además, no honra a las personas que trabajan en la cadena productiva ya que los salarios que paga son miserables. Para fabricar un pantalón, no es necesario expoliar los recursos del planeta y mal pagar a las personas involucradas en su fabricación.

Se puede y se deben hacer las cosas de otra manera, porque el planeta no es infinito y, por desgracia, si seguimos con este ritmo de producción tan exagerado, en 2030 vamos a necesitar los recursos de dos planetas al año para poder satisfacer la producción y a todas luces, eso es imposible.

A través de su libro, Armario sostenible, Laura Opazo hace un repaso sociológico e

histórico temporal de la historia de la industria textil y revela las graves consecuencias medioambientales y sociales que acarrea la moda rápida.

Además, habla de activismo, de eco estrés y también de consumo inteligente y consciente, la base para transformar nuestra relación con el consumo en general y la moda en particular. Asimismo, propone alternativas de consumo para que seamos más respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, logremos mejorar nuestra relación con la moda.

El libro incluye ejercicios que invitan a la reflexión y a poner en práctica todo lo aprendido, además de consejos para alargar el ciclo vital de nuestras prendas, aprender a leer las etiquetas, a auto conocernos y a evitar la tentación cuando vamos de compras.

Gracias a Laura he aprendido mucho y veo que debemos cambiar nuestra forma de comprar y tender hacia un consumo consciente y responsable, podemos cambiar las cosas, estamos a tiempo y debemos hacerlo para proteger nuestro planeta. Me ha encantado conocerla porque es una persona bonita por dentro y por fuera como os muestro en estas fotos del fotógrafo Carlos José Rufo.

Así que sí queréis saber más sobre moda sostenible, os recomiendo Armario sostenible, de Laura Opazo, una mujer emprendedora que sabe mucho de moda y además es gallega de adopción, lo que me confirma una vez más la frase “Galicia Calidade”.