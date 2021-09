Narón-A Festa Apego levará tres espectáculos para público familiar e infantil

A alcaldesa, Marián Ferreiro, e a concelleira de Ensino e Bibliotecas, Mercedes Taibo, presentaron unha nova edición da Festa do Apego, que terá lugar o 18 de setembro no parque do río Freixeiro.

«Trátase dunha proposta que ten unha excelente acollida entre as nosas veciñas e veciños, que se dirixe a menores de 0 a 6 anos e as súas familias e que se concibe como unha oportunidade para participar en varias actividades, todas elas de balde» explicou Ferreiro.

A primeira das citas do programa é «Arrolos» de Mamá Cabra, con dous pases, o primeiro ás 12.00 e o segundo ás 17.00 horas. Gloria Mosquera e Diego Maceiras protagonizarán un pequeno obradoiro no que interpretarán e ensinarán ás familias algúns arrolos para adormecer, aleitar e gozar coa música nos primeiros días e meses de vida das nenas e nenos. O obxectivo é transmitir o gusto pola música ós menores dende a primeira infancia, comezando nas voces das súas familias coas que comparten estas cancións para arrolar en galego.

O mediodía e pola tarde continuará a Festa do Apego 2021 co espectáculo «Arrieira» de Xarope Tulú. Ás 13.00 e ás 18.00 horas unha narradora e un músico farán viaxar aos asistentes a través do conto tradicional, poñendo neste caso de manifesto a importancia do camiño como aprendizaxe e punto de encontro das persoas que o atravesan.

A última das propostas do programa deste ano dará comezo ás 19.00 horas. «Rockeando con Ramona Órbita» de Pakolas, é un concerto no que se poderá escoitar a historia de Ramona Órbita, unha muller labrega da Serra do Courel que posúe unha horta cibernética con patacas automáticas e ten tamén unha máquina do tempo, o seu mellor invento. Con ela viaxa ao futuro e ó pasado procurando tecnoloxía para crear un mundo mellor, máis ecolóxico e con enerxías limpas.

As representantes do goberno local animaron ás veciñas e veciños a acudir a esta nova edición da Festa do Apego para desfrutar dos espectáculos que se poderán ver durante todo o día e compartir un tempo de lecer con amizades e familias.