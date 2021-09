Ferrol-Finalización del proyecto MMIAH con un Fam Trip dirigido a turoperadores internacionales

El Concello de Ferrol pondrá fin a su liderazgo del proyecto europeo «Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast» (MMIAH), iniciado a mediados de 2017, con la celebración en Ferrol de un Fam Trip (viaje de familiarización) de varios operadores de turismo internacional, que permanecerán en la ciudad del 13 al 17 de septiembre, tal y como han anunciado en la mañana de este viernes, día 10, las concejalas de Turismo, María Teresa Deus, y de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero.

Será la última gran acción impulsada por el Concello en el marco de este proyecto, que ha liderado desde sus inicios e incluye otras ocho ciudades: Cádiz, Ílhavo (Portugal), Plymouth y Liverpool (Inglaterra), Caen y La Rochelle (Francia), Limerick y Cork (Irlanda).

El proyecto nace con el objetivo de poner de relieve el litoral costero urbano del espacio atlántico a través de la recuperación de activos en desuso asociados al patrimonio militar, marítimo e industrial de las ciudades costeras, facilitar su uso y generar actividades de promoción del turismo cultural como factor de sostenibilidad económica.

Como «colofón» del trabajo realizado en los últimos años, ha explicado, este viernes, día 10 de septiembre, la concejala de Turismo y Promoción Económica, María Teresa Deus, el Concello quiere dar la bienvenida a los operadores internacionales de Holanda, Italia, Portugal y España para que «conozcan el proyecto y todo el potencial que ofrece nuestra ciudad»

Proceden de las empresas Ambiance Travel (La Haya), especializado en recorridos individuales enfocados á oferta cultural, activa y culinaria de los destinos; II Mestiere di Viaggiare (Rieti), operador ganador del Premio Italiano de Turismo Responsable y del Premio de Turismo Cultural de la Unesco, con especial interés por las vacaciones de valores culturales e ambientales; The Way Tours (Oporto), que opera en Norteamérica, Australia e Inglaterra; Across PT (Lisboa), especializada en viajes e eventos para mercados internacionales; Always Spain Incoming (Galicia), con mercados alemán y austríaco; Arawac (Madrid), agencia especializada en senderismo y viajes culturales; y Veronia Tours (Salamanca), operador especializado en turismo cultural y activo para alemanes, franceses y polacos.

La concejala responsable de Turismo explicó que el Fam Trip comenzará el próximo lunes día 13 con una presentación en profundidad del proyecto MMIAH y finalizará el viernes. Visitarán el Arsenal, el Museo Naval, el barrio de A Magdalena y sus edificaciones modernistas, las baterías militares, las playas, el Museo de la Construcción Naval, las Meninas de Canido, atravesarán en lancha la ría hasta llegar al castillo de San Felipe y caminará por Monteventoso y de Prioriño a Penencia, entre otras actividades.

El objetivo, dijo la edil «es que conozcan en profundidad nuestra ciudad, tanto la zona urbana como rural, para que puedan vender a sus clientes tanto Ferrol como el resto de ciudades del MMIAH». Tras este Fam Trip, señaló, «las agendas de viajes y los operadores de estos países crearán diferentes paquetes turísticos para visitar las ciudades del proyecto».

Captar nuevos mercados

La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, ha señalado que el proyecto, que finalizará el próximo 31 de octubre, contó con un presupuesto total de 3.288.099.40 euros, de los que el 75% procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el restante 25% de los fondos municipales de cada ciudad. Ferrol cuenta con 554.765 euros, de los que 138.691,25 son aportados por el Concello.

Durante este tiempo, recordó el alcalde, se han desarrollado numerosas acciones con el fin de captar nuevos mercados a través de la recuperación y promoción del patrimonio de la ciudad, como varias rehabilitaciones en el Castillo de San Felipe, la apertura de exposiciones permanentes en dependencias de la fortaleza y la puesta en valor y promoción de la Batalla de Brión, que se celebra cada mes de agosto, así como una exposición dedicada a ella, entre otras intervenciones.