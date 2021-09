Ortigueira-Convenio de colaboración con la Cofradía de Pescadores de Espasante

El Concello de Ortigueira apoya la actividad de la Cofradía de Pescadores de Espasante con una subvención de 25.000 euros para el segundo semestre de 2021.

A través de esta inversión, el Concello pretende promocionar y dinamizar las iniciativas del sector pesquero y marinero en la zona, así como ayudar con los gastos de mantenimiento de sus instalaciones, equipamiento y personal. El alcalde, Juan Penabad Muras, y el patrón mayor de la Cofradía, José Luis Martínez, firmaron la semana pasada el convenio.

Así pues, la Cofradía podrá dedicar esta contribución a impulsar acciones o estudios sobre mejoras productivas y gestión de los nuevos recursos marinos. La entidad también podrá destinar la inversión municipal a actividades de divulgación y campañas que promuevan y fomenten el consumo de productos locales. Las actividades formativas que se lleven a cabo desde el organismo pueden, del mismo modo, nutrirse de esta ayuda.

El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, indicó que esta subvención «ten como obxectivo dar o noso apoio ao sector pesqueiro local, co fin de que siga desenvolvéndose e progresando». «Esta axuda permite cofinanciar elementos de equipamento e instalacións para que o persoal do ámbito desempeñe as súas tarefas contando cos medios necesarios e sigan impulsando a actividade do ámbito, moi importante no municipio» destacó el regidor.

Así pues, dicha aportación también permitirá que se lleve a cabo un proyecto e mejora de la comercialización de los productos de la lonja de Ortigueira, donde es necesario renovar el equipamiento de refrigeración y almacenamiento para mejorar la capacidad y eficiencia energética del espacio.

«Deste xeito a Confraría poderá ofrecer produtos de calidade e proxectar unha mellor imaxe de cara aos compradores, facendo que o sector pesqueiro da zona sexa máis competitivo» remarcó Penabad Muras.

El 100% del presupuesto total de la ayuda está financiado con fondos propios del Concello.