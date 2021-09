Narón-Este «finde» no Pazo da Cultura presentase a comedia «Quen dixo medo?»

Os actores Carlos Blanco e Oswaldo Digón protagonizan a comedia que se poderá ver esta fin de semana no Pazo da Cultura «Quen dixo medo?» da compañía Con de Tres Pés S.L.

O venres 17 a representación dará comezo ás 20.30 horas, se ben na xornada do sábado será a partir das 20.00 horas. O prezo das entradas é de 12 euros para o público xeral e de 8,40 para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante.

Poden adquirirse as últimas entradas dispoñibles no despacho de billetes do Pazo ou na web: www.padroadodecultura.es.

Blanco e Digón subiranse ó escenario para representar un show en parte improvisado e no que será o público o que decida algunhas das temáticas que se tratarán no mesmo. Varias historias sobre diferentes asuntos, monólogos a cargo destes dous profesionais, diálogo, xogo e moita interacción co público garantirán unha vez máis o éxito desta comedia.