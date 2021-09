Narón-“XII Concurso de Fotografía Cidade de Narón”, presentación de imaxes ata este mércores 15

O Concello de Narón pechará este mércores, día 15 de setembre ás 13.00 horas, o prazo de presentación de imaxes á duodécima edición do Concurso de Fotografía Cidade de Narón.

As persoas interesadas en participar deben entregalas no Rexistro do Concello de 8.30 a 13.00 horas, podendo consultar as bases ó completo a través do seguinte enlace: http://www.naron.es/web/docs/Concurso-Fotografia.pdf.

O concurso diríxese a persoas maiores de idade e repartirá 1.200 euros en tres premios, de 750, 300 e 150 euros á primeira, segunda e terceira fotografía, respectivamente, mellor valoradas por un xurado especializado.

As imaxes deben amosar a riqueza de Narón, podendo centrarse a súa temática nos campos: humano e social, ámbito veciñal, deportivo, industrial, festas populares…, espazos naturais de interese, de lecer, culturais e tecnolóxicos ou patrimonio monumental, arqueolóxico e etnográfico.

Así mesmo, o lugar ou entorno que apareza na fotografía ten que ser do termo municipal de Narón e recoñecerse como tal.

Cada participante poderá presentar como máximo tres imaxes, en cor ou branco e negro, que deben cumprir todos os requisitos estipulados nas bases da convocatoria.

O impacto visual, a calidade técnico artística e a creatividade son os tres aspectos que valorará o xurado á hora de emitir a súa puntuación. As doce mellor puntuadas ilustrarán o calendario de sobremesa do Concello de Narón para o ano 2022.