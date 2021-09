Ferrol-Nueve touroperadores inician un Fam Trip para crear paquetes con destino Ferrol

El Concello de Ferrol recibió este martes, día 14 de septiembre, a los participantes del Fam Trip (viaje de familiarización) dirigido a nueve turoperadores nacionales e internacionales que estarán en Ferrol hasta este viernes día 17 para conocer la ciudad y, como resultado, crear paquetes turísticos con Ferrol como destino.

La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, recibió a los profesionales del turismo en el Parador y ha explicado que el Fam Trip es el «gran evento con el que el Concello pondrá fin al proyecto europeo MMIAH», liderado por Ferrol, y que busca poner en valor el patrimonio marítimo, militar e industrial de nueve ciudades costeras de la zona atlántica: Ferrol, Cádiz, Ílhavo (Portugal), Plymouth y Liverpool (Inglaterra), Caen y La Rochelle (Francia), Limerick y Cork (Irlanda).

Los tour operadores provienen de las empresas Ambiance Travel (La Haya), especializadas en rutas individuales enfocadas a la oferta cultural, activa y culinaria de los destinos; II Mestiere di Viaggiare (Rieti), operador ganador do Premio Italiano de Turismo Responsable y del Premio de Turismo Cultural da Unesco, con especial interés en las vacaciones de valor cultural y medioambiental; The Way Tours (Porto), que opera en Norteamérica, Australia e Inglaterra; Across PT (Lisboa), especializada en viajes y eventos para mercados internacionales; Always Spain Incoming (Galicia), con mercados alemán y austriaco; Arawac (Madrid), agencia especializada en senderismo y viajes culturales; Veronia Tours (Salamanca), operador especializado en turismo cultural y activo para alemanes, franceses y polacos,y dos turoperadores españoles expertos en el Camino de Santiago.