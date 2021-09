Ferrol-FeC denuncia que Xunta y Concello «desprecian la enseñanza pública»

Este jueves, día 16 de septiembre, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, se reunió con la presidenta da Federación Comarcal de Ferrolterra de ANPAS, Lorena Dapena Merlán con el fin de poner en común el déficit a la atención educativa que están prestando las administraciones

Por una parte, mientras el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, «inauguraba con triunfalismo en nuestra ciudad el curso escolar, las organizaciones sindicales, anpas y, en general, todo el tejido educativo denuncian un recorte a tiempos de prepandemia del profesorado, con más alumnado por aula, menor número de profesorado, más inseguridad y, en consecuencia, una rebaja patente en la calidad de la educación pública» señala FeC.

Cabe recordar que «sin rigor científico y con el único fin de reducir gastos en algo tan básico como la educación pública, se asumió unilateralmente como nueva distancia de seguridad 1,2 metros, que da lugar a ratios exageradas, con riesgo constatado de contagio y transmisión»

Desde FeC «consideramos que el contexto en el que se va a desarrollar el curso escolar sigue siendo de pandemia, por lo que es necesario continuar cuidando la salud del alumnado y de los profesores y eso solo es posible manteniendo los desdobles, las ratios y por supuesto el refuerzo del profesorado»

Por otro lado «el Concello de Ferrol ha anunciado las futuras actividades extraescolares que se llevarán a cabo en los centros públicos, unas actividades que no cuentan con el consenso de los padres, pues no existe comunicación alguna con ellos desde el gobierno municipal, ofertando así un modelo que no encaja con las necesidades de las familias»

Desde FeC «consideramos que el Concello de Ferrol debe implicarse mucho más en la educación de los niños de nuestra ciudad y elaborar un modelo de actividades extraescolares mucho más ambicioso y contando siempre con la presencia de las familias. Se está perjudicando gravemente a la enseñanza pública de los centros pequeños, primero por grupos burbujas cerrados que se no alcanzan un número determinado de alumnado, y luego porque iniciado ya el curso la oferta tan necesaria a nivel formativo y de conciliación de actividades extraescolares llega tarde y mal, creando una discriminación respeto al alumnado de la escuela concertada»

Por todo esto, FeC exige:

«La recuperación de la distancia mínima entre alumnos de 1,5 metros por una cuestión de salud pública»

«La contratación de todo el profesorado recortado para un servicio público de calidad, con el reingreso de los 169 profesores de infantil y primaria y los 420 de secundaria suprimidos, que en nuestra ciudad afecta a centros como IES Concepción Arenal, IES Sofía Casanova, CEIP San Xoan o IES Canido»

«La interlocución del Gobierno local con los padres del alumnado, con el fin de ofertar un servicio de actividades extraescolares más eficaz, participado y que realmente posibilite su doble faceta educativa y de conciliación familiar»