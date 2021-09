San Sadurniño-Educación da marcha atrás y mantiene el itinerario de Letras en el CIP

Unas 60 personas entre alumnos, padres, profesorado del CPI de San Sadurniño y representantes municipales se reunieron este jueves, día 16 de septiembre, en las inmediaciones del colegio para protestar por la decisión de la Consellería de Educación de suspender el itinerario de Letras en 4º de ESO por no llegar el número mínimo de 5 registros para formar un grupo.

Una decisión conocida al inicio de esta misma semana que dejaba a dos familias sin mucho margen de maniobra, obligando a los niños a tomar el itinerario de Ciencias, la preparatoria para la formación profesional u optar por trasladarse a otro centro, algo que una de las alumnas afectadas hizo cambiando el expediente para el Concepción Arenal de Ferrol.

Poco antes de que finalizase la concentración, a Consellería de Educación informó a la dirección escolar del mantenimiento del itinerario, noticia que fue celebrada por los padres en medio de críticas por estos cuatro días de «incertidumbre innecesaria» y las «maniobras» de Educación para «obstaculizar primero la manifestación» y «puentear» al Concello y la propia dirección del centro en la resolución del conflicto, comentó el alcalde, Secundino García.

Los tres grupos municipales mantuvieron el miércoles 15 de septiembre, una reunión de portavoces en la que todos coincidieron en la necesidad de que San Sadurniño mantenga los itinerarios de 4º ESO independientemente de si se alcanza o no el umbral de los 5 alumnos matriculados. De hecho, este caso ya se ha producido en años anteriores sin mayor problema y, cambiando de criterio, Educación ha esgrimido en lo que ahora inicia una resolución de 17 de junio indicando que no estaría autorizado a impartir ningún itinerario para el que no se formó ningún grupo mínimo.

Lois Anxo Rodríguez, concejal del PSOE y profesor que dirigió el CPI durante varios años, ha comentado que «esta situación nunca se ha producido, lo cual es insólito y sorprendente», calificando de «un despropósito» lo ocurrido por tratarse de una educación obligatoria en un centro rural «y teniendo maestros y disponibilidad para impartirlo sin coste económico».

Los padres y profesores del centro se movilizaron a lo largo de la jornada del miércoles 15 con el objetivo de convocar el jueves 16 a las 12:00 una manifestación urgente de protesta y solidaridad con las familias directamente afectadas que se llevaría a cabo a las puertas del edificio de Secundaria pero, finalmente, se dividió en dos grupos: por un lado los profesores en el patio de la escuela y por otro, las familias y los niños, todos vestidas de negro, se reunieron acompañados por representantes sindicales, el gobierno municipal y también el BNG y PSOE local. «Tenemos constancia de que ha habido denuncias de algunos padres ante la Inspección y que, a través de ella, la Consellería ha presionado y amenazado con expedientes para que la protesta no se llevase a cabo dentro del recinto. Obstaculizaron la manifestación por todos los medios» dijo Secundino García.

El alcalde también se refirió a la imposibilidad de tratar el tema directamente con el Jefe Territorial de Educación. «Tanto yo como la dirección del centro hemos intentado durante los últimos tres días hablar con él y ha sido imposible». El alcalde dijo, que le había llegado un mensaje de la portavoz municipal del PP asegurándole que había tenido una conversación con el titular provincial de la Consellería y que le había prometido mantener el itinerario en el CPI, algo que Educación confirmó justo después de la concentración a través de un comunicado a la dirección de la escuela.

«En menos de cuatro días suspendieron el itinerario obligando a dos familias a buscarse la vida en otros centros y ahora, ante la presión de padres y docentes, dan marcha atrás y confirman que se mantendrá la opción de Letras en San Sadurniño. Es una buena noticia, pero no deja de ser también esperpéntico» lamenta Secundino García.

El alcalde local también critica la actuación de la Consellería considerando «una absoluta deslealtad institucional» que desde el lunes en el que se conoció la suspensión no se atendiese a las llamadas del Concello ni de la dirección del centro y que, en cambio, «el jefe territorial coja el teléfono sólo a la representante del PP, puenteando al Concello y al CPI»

«En la reunión de portavoces el grupo popular pidió que se dejara a un lado la política en este asunto y, cuando son los primeros que se apuntan a una maniobra política orquestada: primero crean un problema y luego son ellos los que pretenden apuntarse el tanto en la solución. Insisto, es un esperpento y una forma de hacer las cosas que no tiene perdón. Estamos hablando de educación y familias, personas que han vivido días de incertidumbre y que han tenido andar ligeras para buscar una alternativa que al final no va a ser necesaria» concluye el alcalde.