El ferrolano Francisco Barea tomó posesión del cargo de presidente de la Autoridad Portuaria

«Ferrol vive momentos difíciles y el Puerto debe representar una oportunidad de empleo» . Eso ha proclamado Francisco Barea Paz este viernes, día 17 de septiembre, en su toma de posesión como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Por su parte la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó que uno de los principales retos de futuro a los que se enfrenta la Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao es la diversificación de sus tráficos, lo que contribuirá a aumentar su actividad y a impulsar el desarrollo de la zonas industriales de la comarca ferrolana y de la Marina lucense.

Al acto, celebrado a las diez de la mañana en la sala de exposiciones del Puerto, han acudido, entre otros, la conselleira do Mar, Rosa Quintana; los alcaldes de Ferrol y Cervo, Ángel Mato y Alfonso Villares, respectivamente; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el vicepresidente primero del Parlamento de Galicia, Diego Calvo; la vicerrectora del Campus de Ferrol de la Universidade da Coruña, María Jesús Movilla; el almirante jefe del Arsenal, Ignacio Frutos; el general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Carlos Pérez-Urruti; el comisario de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Carlos Soria; los miembros del Parlamento gallego, los ferrolanos Miguel Tellado y José Manuel Rey Varela; el capitán marítimo, Jorge Cao; y José Manuel Vilariño, expresidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

«QUIERO TENDER PUENTES ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO» (Barea Paz)

En la ceremonia, tras saludar a los presentes, Barea Paz ha pronunciado unas palabras en las que destacó la importancia de «tender puentes».

«A los ingenieros nos encantan los puentes. Nos gusta unir, comunicar, acercar cosas. De la manera que sea, con un puente de cualquier tipología. El caso es salvar distancias y obstáculos. Ayudar al desarrollo de la comunidad, en definitiva»

«Como ingeniero que soy, yo quiero empezar hoy aquí a tender varios puentes. Eso me he propuesto»

«Quiero tender puentes entre el pasado y el futuro. Esta Autoridad Portuaria acaba de cumplir 111 años. Fue a finales de agosto de 1910 cuando se constituyó por real decreto la Junta de Obras del Puerto de Ferrol y comenzaron a concebirse espacios como este de Curuxeiras sobre el que ahora mismo nos encontramos. La que hasta entonces había sido la dársena de Ferrol perdió su carácter eminentemente castrense, y los usos civiles y militares empezaron a convivir. Desde entonces, muchos han pasado por el puesto que ahora ocupo. Voy a recoger el legado de todos mis antecesores en el cargo, a los que agradezco su labor, y proyectarlo hacia el mañana para encarar los retos que esta institución afronta»

«También quiero tender puentes entre lo público y lo privado. La colaboración entre ambas esferas siempre ha sido fundamental para lograr el progreso, y lo va a ser mucho más en el mundo postpandemia, como acaba de señalar la Comisión Europea al fijar la hoja de ruta de la recuperación económica. Todos los actores de la comunidad portuaria, cualquiera de las partes que estáis implicadas en el desarrollo de este puerto, encontraréis abiertas las puertas de mi despacho. Y esto no es algo que alguien me haya recomendado o que yo haya leído en un manual, no; es algo en lo que creo firmemente porque tengo experiencia de gestión en los dos ámbitos. Ahora vengo de dirigir para la Xunta el Instituto de Estudos do Territorio, pero toda mi trayectoria profesional anterior la había desarrollado en la empresa privada»

«Además, quiero tender puentes entre el puerto y la ciudad. Este Puerto es uno de los principales motores socioeconómicos de esta ciudad. Es la puerta de entrada más importante a Ferrol, así lo ha sido durante siglos y así debe seguir siéndolo. Considero fundamental profundizar en las relaciones de esta institución con el Concello, con la Universidad, con la Armada, con Navantia… Tanto la Administración con la empresa como las distintas Administraciones entre sí han de dialogar y desplegar una acción conjunta al servicio de los ciudadanos. Solo con ese esfuerzo compartido podremos iniciar la transformación económica y social que Ferrol precisa. Ferrol vive momentos difíciles y el Puerto debe representar una oportunidad de empleo, que es la principal preocupación a la que responde la propuesta del presidente Feijoo de Pacto de Estado por Ferrol»

«Y quiero tender cuanto antes un último puente, este físico, no virtual: uno entre A Graña y los muelles interiores. Ese viaducto, junto con la finalización del túnel, es el que nos permitirá concluir el acceso ferroviario a Caneliñas. Será mi empeño agilizar los trabajos al máximo porque necesitamos que el tren empiece a circular mejor hoy que mañana. Es la llave para favorecer la ampliación de la terminal de contenedores y para profundizar en esa diversificación de tráficos que tanto necesitamos. Trabajaré sin descanso para recuperar, en la medida de lo posible, parte del tiempo perdido y para solucionar de inmediato los problemas de los vecinos afectados por los trabajos«

«Asumo el cargo también con otras muchas ilusiones. Entre ellas, completar la reordenación de los usos portuarios, recuperar tráficos, renovar la fachada marítima, comenzar la rehabilitación de Comandancia, devolver la normalidad a nuestros procesos y servicios, velar en tan crítico momento por el futuro de A Mariña a la que tanto nos debemos, visibilizar la trascendencia de la actividad portuaria en el desarrollo del nuevo Ferrol, atraer nuevos operadores y líneas, captar proyectos que encajen en el programa Next Generation, potenciar el I+D+i y las políticas de sostenibilidad… Y tantos otros objetivos».

«LA REACTIVACIÓN DE LOS TRÁFICOS, UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS» (Rosa Quintana)

La titular do Mar, Rosa Quintana, explicó durante la toma de posesión del nuevo presidente de la entidad portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, que la reactivación de los tráficos es uno de los principales desafíos de la entidad para hacer frente a episodios como el cierre de la central térmica de las Pontes, las incertidumbres sobre el futuro de Alcoa o las dificultades derivadas de la alerta sanitaria por el coronavirus.

La representante del Ejecutivo gallego dio la bienvenida al nuevo responsable de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y mostró su confianza en que su trayectoria profesional -fundamentalmente en la empresa privada, pero con un breve paso por la Administración pública- le permita superar todos esos retos y que los puertos de Ferrol y San Cibrao sigan siendo una de las palancas económicas de la zona norte de Galicia. En ese objetivo de reactivar los tráficos, Rosa Quintana subrayó como un aspecto fundamental a culminación de la conexión ferroviaria con el puerto de Caneliñas, una infraestructura que facilitará la diversificación del negocio marítimo y la conversión del puerto en una dársena intermodal y atractiva para la costa atlántica.

Otro de los retos, destacó la conselleira del Mar, es la coordinación de las tres áreas portuarias de Ferrol-San Cibrao -el puerto exterior de Caneliñas, el interior y lo de San Cibrao- entre ellas y con el resto de entidades de la comunidad para avanzar en una configuración portuaria que permita entender Galicia como un único puerto y mejorar los resultados en el conjunto de los muelles de la comunidad.



La titular do Mar también agradeció la labor desarrollada por el presidente saliente, Indalecio Seijo, por liderar la entidad en un contexto adverso por las dificultades derivadas de la pandemia por la covid-19.

FRANCISCO BAREA PAZ

Francisco Barea Paz (Ferrol-1972) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Su trayectoria profesional está vinculada a la dirección y a la supervisión de la elaboración de estudios y proyectos de carreteras, obras hidráulicas y urbanizaciones, así como a la dirección y supervisión de servicios de dirección de obra civil: desde el año 2006 en el sector privado, en la empresa Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L., como ingeniero coordinador en el departamento de Estudios y Proyectos de Obras.

De septiembre de 2006 a enero de 2013 ejerció como gerente en la empresa de construcción Seifran, S.L. En marzo del año 2013 desarrolló la función de coordinación en la empresa de construcción Vialon, S.L., compaginando con otros cargos de responsabilidad similar en otras empresas del sector, como en la empresa Canalis, S.L. desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018. Ocupaba el cargo de director general en la empresa Barefar Ingeniería, S.L. hasta que fue nombrado el 24 de septiembre de 2020 como director del organismo autónomo Instituto de Estudios del Territorio.