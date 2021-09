O Esteo cosecha su primera derrota de la temporada en Segovia

En la tarde del sábado O Esteo caía derrotado por 6-2 en su visita al C.D. Segosala Segobus en un encuentro mucho más reñido e igualado de lo que indica el marcador final.

El conjunto pontés llegaba a la pista del Pedro Delgado con las ideas claras de sorprender a su rival desde el inicio del encuentro lo que hizo que el conjunto local no se sintiera cómodo en ningún momento sobre el 40×20.

El encuentro empezaría mal para los intereses ponteses ya que tras unos primeros minutos de dominio alterno veían como los locales se adelantaban en el marcador gracias a un saque de banda en el que tras varios rebotes el balón acabaría entrando en la portería defendida por Marcos Failde para subir así el 1-0 al electrónico cuando apenas se había cumplido el minuto cuatro de juego.

A raíz del gol, los jugadores que dirigen Marcos Leal y Semen García se hacían con el control del esférico incomodando el juego combinativo y cortando el ritmo de los segovianos que, aún así, lograrían llegar en varias ocasiones a la portería pontesa, la más clara un potente disparo desde la frontal del área en donde Marcos Failde lo desviaba a córner sacando una mano providencial. En la jugada estrategia posterior llegaría el 2-0 al rematar en segundo palo un jugador local en el minuto siete.

Lejos de venirse a bajo los jugadores de O Esteo seguían manejando el ritmo de juego y con el llegar con peligro a la portería local. Jandro tuvo las dos primeras ocasiones para los ponteses que estuvieron a punto de recortar distancias con un disparo desde al larguero de Jhony y con un mano a mano en el portero local le ganaría la partida a Cokito.

O Esteo se estaba mereciendo el gol y este llegaría por partida doble dentro del último minuto de la primera parte trepidante, Dani Martínez batía al portero local con un disparo raso ajustado al palo después de recibir el balón cerca del área local 2-1. El Segosala tuvo la oportunidad de volver a ampliar distancias en el marcador con un lanzamiento libre directo desde seis metros que fue repelido por el portero pontés con una brillante parada y del posible 3-1 se pasaría al 2-2, al aprovechar Dani Martínez la falta de contundencia de la defensa local y hacer el empate sobre la bocina.

La segunda parte comenzaba con los ponteses queriendo tener la posesión del balón ante un Segosala muy impreciso pero, pese a eso, el conjunto local avisaría primero pero los ponteses supieron darle de nuevo pausa al encuentro para impacientar a los locales.

Cuando parecía que el encuentro se iba decantando hacia el lado del equipo pontés, a falta de once minutos para el final del encuentro llegaría la jugada clave del choque. Cokito veía la segunda tarjeta amarilla por poner el balón en juego sin permiso del colegiado dejando a su equipo con hombre menos en la pista durante dos minutos. Cerca estuvieron los ponteses de resistir la inferioridad pero cuando estaban a punto de recuperar la igualdad numérica en el 40×20 llegaría el gol que volvía a poner por delante en el marcador a los segovianos 3-2.

Con el 3-2 el encuentro se rompió definitivamente, los de As Pontes buscaban de nuevo el empate concediendo más espacios en defensa que no lograban aprovechar los jugadores locales porque continuaban nerviosos defendiendo. Alberto y Jhony tendrían la oportunidad para empatar en sus botas, el primero con un fuerte disparo que hizo lucirse al meta local y el segundo lo intentaría con una vaselina acabó rozando el larguero.

A falta de poco más cuatro minutos para el final del encuentro, los entrenadores ponteses decidieron salir de cinco para cuatro en busca del empate pero los de As Pontes recibirían tres goles más a puerta vacía con lo que el marcador se quedaría en el 6-2 definitivo.

Demasiado castigo para O Esteo que no hace justicia al juego desplegado por ambos equipos durante los cuarenta minutos de encuentro.

Para la segunda jornada de esta temporada que se disputará el próximo sábado los ponteses recibirán a un recién ascendido, el IES Coruxo F.S.

Ficha técnica

C.D. Segosala Segobus: Adri, Edu, Monir, Javito y Pedro; también jugaron Guille, Oscar, Pablo Portal, Julito, Alex y Unai.

O Esteo F.S.: Marcos Failde, Guillan, Alberto, Jhony y Troncho; también jugaron Jandro, Cokito, Dani Martínez, Javi Failde y Eloy.

Árbitros: José Javier Gutiérrez Blanco y Fedry Alexander Molina Muñoz junto a Laura Horcajo Criado como árbitro asistente. Mostraron tarjeta amarilla al jugador local Julito y por parte de O Esteo mostraron tarjeta amarilla a Jhony y expulsaron a Cokito con doble tarjeta amarilla.

Goles: 1-0 Edu min. 4; 2-0 Julito min. 7; 2-1 Dani Martínez min. 19; 2-2 Dani Martínez min. 20; 3-2 Edu min. 31; 4-2 Edu min. 38; 5-2 Monir min. 39; 6-2 Monir min. 40.