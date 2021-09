San Sadurniño-Cierre de verano con voleibol, poesía, geología y música

El último fin de semana del verano llegó cargado en San Sadurniño de propuestas muy interesantes, además de diferentes.

El Concello ha organizado varias citas relacionadas con el deporte, con respecto al voleibol, el Aldebarán-Intasa estrenó el recién renovado campo jugando un cuadrángular con Dumbría, Textil Santanderina y Vigo Voleibol. Un evento ya tradicional al que se ha enfrentado el equipo local en preparación de los retos que se avecinan en la Superliga masculina, la máxima categoría del voleibol estatal.

Los de aquí jugaron en la primera hora de la mañana un partido contra el Vigo (dirigido por el ex azul Parga) que terminó con una victoria de Aldebarán y un pase directo a la final que se jugaría por la tarde. El segundo finalista se decidió en el partido entre Dumbría y Textil Santanderina, equipo SM2 pero con potencial suficiente para estar en la primera división, como se demostró al obtener el segundo puesto en la final.

En ese último partido, el equipo visitante ganó por un contundente 0-3. Sin embargo, a pesar de la derrota, el nuevo Aldebarán de la Superliga dejó un buen sabor de boca a la afición, dado que llevan unos días entrenando y con muchas incorporaciones nuevas que tampoco llegaron a tiempo para el trofeo o bien no entraron en la alineación.

Fue el caso del rival brasileño Leozao (2.08) que vistió la camiseta pero no entró en la pista, ya que había llegado a San Sadurniño unas horas antes, tras casi 30 horas de viaje. Tampoco estuvo el olímpico venezolano José Verdi, otro de los pilares del proyecto azul-naranja, colores de las dos equipaciones también estrenadas el sábado 18 de septiembre

El trofeo fue un primer test de la maquinaria, compuesta por piezas fantásticas que solo necesitan pequeños ajustes y tiempo de rodaje para funcionar perfectamente. Aún quedan dos semanas para que empiece la liga. Un plazo muy justo pero suficiente para que Calafell ponga todo a punto, con el objetivo de dejar muy claro que el Aldebarán-Intasa 2021-22 ha llegado a la máxima categoría del voleibol estatal para quedarse.

Poesía en femenino en el Concello

Mientras se jugaba en el pabellón el 3º y 4º lugar del trofeo municipal, el Concello acogió el inicio del V Recital de Poesía femenino, que también se consolidó como un evento clásico a finales de verano o principios de otoño en San Sadurniño y como una referencia obligada de la creación poética gallega en clave feminista y de empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos.

Este año, debido a la pandemia, se volvió a optar por un formato reducido, con inscripción previa, uso de de mascarilla y distanciamiento personal, aunque acomodando a algunas personas más que en 2020. El formato también varió, dando mayor protagonismo a las creadoras locales, que repasaron poemas escritos para convocatorias anteriores.

Fueron Alba Rivera, Marián Arroyo, Xela Barro, Alba Rivera, Teresa Pouso, Carmen Couce y Matilde Castro, a la que se unió María Xosé Lamas, la única que aportó piezas a todos los recitales, además de firmar el primero de los recitales poemas ahora recogidos en el volumen «Poesía en Feminino. Mulleres do rural» publicado por el Concello con cargo a una ayuda del Ministerio de Igualdad en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La concejala de Igualdad, Ana Belén Breixo, encabezó un sencillo acto que contó también con la intervención de María Muiño como responsable provincial de Igualdad, que habló sobre la exposición «Nos somos elas» que se puede visitar hasta fin de mes en los jardines municipales y que coincide temáticamente con el propio recital, por acercarnos «miradas de muller» a través de imágenes de gran formato acompañadas de los versos de 25 poetas gallegas actuales.

Por su parte, Ana Belén Breixo señaló que el proyecto del encuentro poético nacido en 2017 es una forma de «ayudar al empoderamiento de las mujeres, y en especial a nuestras mujeres de San Sadurniño» y se refirió al libro presentado como «un hijo» concebido «para que las palabras no se quedaran solas en el aire y que la pudiésemos leer en un rincón de nuestras casas, jardines, bajo un castaño… y así reflexionar con cada uno de estos poemas»

Breixo también agradeció el apoyo desde el inicio del colectivo de la Nova Poesía Guitirica y, en particular, el de Antón Tenreiro (Antón de Guizán) también presente en el evento y responsable de retransmitirlo en directo a través de la página de Facebook «Os Vilares, lareira de soños» casa común del colectivo poético chairego.

Cerró la ronda de ponencias la escritora Emma Pedreira (prologuista de la obra) destacando la importancia tanto del libro como del proyecto poético y felicitando al Concello por la iniciativa, como «Administración que deja de ser una máquina y sensibilizada, escucha y no solo permite, sino que acompaña y apoya los pasos para hacer visible y audible la voz poética de su pueblo»

El V Recital de Poesía en Femenino de San Sadurniño terminó como comenzó: con la música de la clarinetista más novedosa Candela Salgado quien fue alternando durante todo el encuentro una selección de piezas clásicas abreviadas para la ocasión.

Y el domingo, georuta y música

Las propuestas de ocio para el fin de semana finalizaron el domingo. Entre las 10 y las 14:00 horas una veintena de participantes hicieron la georuta das Pías en compañía de Fran Canosa, quien descubrió muchas curiosidades geológicas de la parte sur del Proyecto Geoparque Cabo Ortegal, que coincide con la costa norte de Forgoselo.

Entre ellos, vieron cómo se forman por erosión las pías a lo largo del río Castro y cómo aparecen en el paisaje grandes masas rocosas, a veces a unas superpuestas sobre otras (de hecho se les llama «piedras cabaleiras») así como otros fenómenos como las mineralizaciones de andalucita que se observan en zonas donde confluyen paisajes graníticos con los formados por otros materiales, como en Riolimpo. Este material aparece incrustado en otras rocas, a veces en forma de cruz (quiastolita). De ahí que también se la conozca como la «cruz de Santiago» y fue tallada durante siglos como amuleto de las peregrinaciones a Compostela.

Además, en la cima de Racamonde la expedición geoturística también observó otro tipo de pias -hoyos que se forman en acantilados de diferentes tamaños, formas y profundidades, producidos por la acción química del agua al disolver feldespato, el componente granítico menos resistente a la meteorización. Incluso hubo una parada en Pena dos Freixós, que parece un plato lleno de panqueques recién hechos. Esta construcción se debe, según Fran Canosa, al enfriamiento del bloque Forgoselo, hace 300 millones de años, y a la acción erosiva del agua.

La georuta das Pías finalizó alrededor de las 14:00 horas y con ella el programa de itinerarios geológicos de verano organizado por el Concello de San Sadurniño en el marco de las actuaciones del Proyecto Geoparque Cabo Ortegal.

Justo cuando finalizaba la ruta, se iniciaba la actuación de la Xove Banda de Narón en Igrexafeita con motivo de la patrona de la parroquia, la Virgen do Biscordel. En este caso supuso también el fin de un programa municipal que llevó música a todas las celebraciones patronales de San Sadurniño, aunque no hubiera fiesta propiamente dicha, con el objetivo de que la pandemia no impidiera mantener la tradición.