Ferrol-FeC lamenta «el nulo compromiso» del gobierno local por la sostenibilidad de la ciudad

La Semana Europea de la Movilidad es una iniciativa europea con la que se pretende concienciar sobre las consecuencias negativas del uso irracional del vehículo en las ciudades, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y visibilizar los beneficios de otros medios de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Ferrol en Común señala que «Hace unos años estaríamos hablando de iniciativas como «Móbete por Ferrol» o «A Rúa é Túa» donde se apreciaba la implicación de un gobierno municipal con la sostenibilidad, programando actividades en todos los barrios que dinamizaban al vecindario desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente y cuyo objetivo era concienciar sobre el excesivo uso del automóvil y promover las buenas prácticas, dando a conocer la ciudad del futuro, más limpia y más verde»

Pero esa ciudad del futuro «quedó paralizada con la llegada de Ángel Mato al gobierno municipal, donde no solo la Semana de la Movilidad pasó a programarse para «salir del paso», si no que no muestra ni una sola preocupación por el medio ambiente y tampoco llevó a cabo ni una sola medida por la transición ecológica»

Por poner un claro ejemplo, «en nuestro mandato se peatonalizó el entorno de la plaza de Armas, la calle Real, Pardo Bajo y la calle María, mientras, en el tiempo que lleva el PSOE en el gobierno no se dio ni un solo paso hacia la peatonalización del barrio de A Magdalena, una cuestión altamente demandada y que copaba programas electorales pero que a la hora de la verdad no ocupa la agenda del Alcalde de esta ciudad, donde seguimos viendo el mismo tráfico en el centro de Ferrol, las mismos baches provocados por el paso masivo de vehículos y el nulo compromiso con una ciudad libre de emisiones de CO2»

Desde FeC se señala que , «lamentamos profundamente el nulo compromiso que muestra este gobierno de cara a transformar Ferrol en una ciudad sostenible y verde, en una ciudad amable con los peones y en una ciudad en la que se cuida del medio ambiente. Día a día, se demuestra que esto no es una de las ambiciones del alcalde Ángel Mato, sobre todo cuando existen cientos de iniciativas y propuestas que serían fáciles de desarrollar en nuestra ciudad y vendrían a poner el foco en la necesaria transición ecológica, pero que el gobierno municipal desprecia, sin prestarles un mínimo de atención y prefiriendo dedicar su tiempo a presentaciones y actos rimbombantes que no llegan la ninguna parte».