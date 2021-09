Narón-O PP esixe unha repartición obxectiva das axudas aos clubs e unha ordenanza sinxela para o uso das instalacións

O grupo municipal do Partido Popular de Narón reclamou este mércores que o

Goberno Local elabore un plan estratéxico de subvencións que atenda a criterios

obxectivos e que deixe de lado intereses políticos na repartición de axúdalas clubs e entidades do concello.

Os populares aseguran que levan tempo recibindo queixas sobre como o executivo local realiza a distribución das subvencións a través de convenios nominativos en lugar de ter en conta uns criterios que abarquen o número de fichas que ten cada club, a promoción do deporte de base ou a participación das mulleres en cada unha das súas disciplinas deportivas, entre outros aspectos.

“Cando se aprobou o plan estratéxico de subvencións para os anos 2021, 2022 e 2023, desde o Partido Popular xa advertimos que non había uns criterios claros para a distribución das axudas públicas”, lembrou o PP quen denunciou que “a transparencia brilla pola súa ausencia á hora de conceder as subvencións en Narón”.

Neste sentido, os populares afirman que non é entendible que no plan estratéxico de subvencións aprobado para o próximos tres anos só reserve un 8% do orzamento total para a repartición de axudas en concorrencia competitiva, mentres que o 92% destínase a convenios nominativos. Desta maneira os clubes de nova creación non terían a posibilidade de beneficiarse das axudas.

“Deixando ao carón unha posible utilización partidista destes fondos, a forma na que o Goberno Local reparte as axudas está a xerar que as entidades non saiban con certeza que diñeiro correspóndelles, co prexuízo que iso supón para levar a cabo os seus orzamentos anuais”.

Utilización instalacións deportivas

Por outra banda, desde o grupo popular aproveitaron tamén para denunciar que o

Goberno de Narón segue sen regular a ordenanza que fixa os criterios para a

utilización das instalacións deportivas.

“Non é entendible que os clubs e entidades que traballan coas categorías de base na promoción do deporte así como na xeración de valores na mocidade, véxanse obrigados a facer un traballo extra todos os meses por culpa de ter unha ordenanza confusa e complicada de entender”, denuncia o grupo municipal popular.