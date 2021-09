El alcalde de Ferrol responde al Valdetires Ferrol tras su SOS

Al día siguiente de la rueda de prensa del Valdetires Ferrol en el que daban a conocer la deuda que el Concello de Ferrol mantiene con la entidad, este viernes hablaba al respecto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en declaraciones a Ser Deportivos Ferrol, de la Cadena Ser, en su visita a las obras de la calle Espartero.

“Dende o primeiro momento tratouse de atender” el problema de la entidad, afirmaba Ángel Mato, aunque también “hai que dicir que cada ano o Concello otorga 900.000 euros a 90 entidades distintas e que todas as entidades recibiron a súa subvención” y en el caso del Valdetires Ferrol “hai informe no expediente no que a Intervención Xeral e a Secretaría Xeral indican que non se xustifican axeitadamente ás subvencións do pasado ano”, algo que la propia entidad también daba a conocer ayer en la rueda de prensa, en palabras de su directivo Fernando Martínez, explicando su punto de vista sobre estos informes, contando con el apoyo de Ferrol en Común, BNG y PP.

Desde la concejalía de Deportes “estamos tratando de buscar unha solución, que non é doada”, donde los dos habilitados de carácter nacional “están analizando o miúdo este expediente e a cousa non é doada”, queriendo dejar claro que desde el gobierno municipal “quixemos buscar unha solución desde o primeiro momento.”

En estos momentos, Ángel Mato reconocía que “non sei se vai poder acadar” una solución, baseándose que en el resto de entidades deportivas que recibieron subvención municipal “non tiveron problema en xustificar esta subvención” y en el caso del Valdetires Ferrol “o goberno municipal non pode ir contra os informes dos habilitados nacionais desfavorables, otorgar unha subvención que non estaba ben xustificada”. En todo caso, todavía “quedan uns días para buscar unha solución”, por lo que no se atrevía a decir “se este problema pode ser resolto ou non.”