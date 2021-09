Narón-O Concello programa catro obradoiros dirixidos ós centros de ensino e familias

O Concello de Narón oferta a través dos obradoiros educativos de Igualdade tres propostas ós colexios en horario lectivo da área de Igualdade e un obradoiro extraescolar de supervivencia doméstica. As edís de Igualdade, Mar Gómez, e Ensino, Mercedes Taibo, presentaron estes obradoiros nos que animan a participar ós centros de ensino e familias da cidade.

Na área de Educación para a Igualdade ofertáronse tres obradoiros para impartir dende o vindeiro mes de outubro ata maio de 2022. Trátase dos de Corresponsabilidade, para alumnado de educación Infantil, de 5 anos; os de Sensibilización sobre os micromachismos, para alumnado de terceiro e cuarto curso de ESO; e os de Coeducación, para primeiro e segundo curso de Primaria.

Gómez explicou que nos de Corresponsabilidade «un personaxe dun conto serve como exemplo de personaxe transgresora dos mandatos de xénero, poñendo en cuestión os estereotipos e apostando por unha aprendizaxe activa entre as nenas e nenos, para que tomen conciencia en primeira persoa da inxusta división sexual de tarefas entre homes e mulleres» apuntou a edil.

Os obradoiros de Sensibilización sobre os micromachismos tamén se impartirán dende outubro deste ano a maio de 2022 en horario lectivo. «É moi importante que as rapazas e rapaces dispoñan dunha serie de recursos que lles permitan identificar roles e estereotipos de xénero, que participen en actividades informativas e de sensibilización contra a violencia de xénero e os micromachismos, traballando o debate e a reflexión colectiva» recalcou.

Así mesmo, no que respecta ós obradoiros de Coeducación «servirán para sensibilizar e fomentar un cambio de mentalidade de valores entre o alumnado dacordo co principio de igualdade entre homes e mulleres, profundizando sobre a coeducación e educación emocional para garantir aulas libres de desigualdades e violencia de xénero»

Pola súa banda, a edil de Ensino, Mercedes Taibo, explicou que o obradoiro de Supervivencia doméstica mantén aberto o prazo de inscrición. Neste caso diríxese a familias con nenos escolarizados en centros de ensino de Narón e profesorado.

Impartiranse tamén dende outubro ata maio e abordarán contidos como o concepto de coeducación para garantir fogares libres de desigualdades e estereotipos de xénero. «É importante reforzar o papel educativo que teñen tanto as familias como o profesorado na transmisión dos estereotipos de xénero, que o alumnado feminino e masculino adquiran diversas habilidades e coñecementos que lles permitan desenvolverse de forma autónoma» indicou a concelleira.

As sesións impartiranse en centros cívicos sociais municipais e outros locais municipais e crearanse un máximo de seis grupos con dez prazas por cada un deles. Trátase dunha proposta de balde, que se desenvolverá en horario de tarde e para a que se poden inscribir as persoas interesadas no Rexistro Municipal ou a través da Sede Electrónica do Concello.