Ortigueira-Acondicionamiento de tres pistas en la parroquia de Ladrido

La parroquia de Ladrido será objeto de un proyecto que permitirá mejorar cerca de tres quilómetros de pistas con el objetivo de incrementar la seguridad vial en el rural del municipio y ofrecer un servicio de comunicaciones adecuado. Las actuaciones contarán con un presupuesto total de 140.613 euros y estarán financiadas con cargo al Plan Único de la Diputación de A Coruña.

«As tarefas permitirán renovar itinerarios moi empregados pola veciñanza e que na actualidade contaban con deficiencias debido ó paso do tempo, o seu elevado uso e ós efectos provocados polas condicións meteorolóxicas» indicó el edil de Medio Rural, Miguel Ángel Yáñez. El concejal destacó que esta intervención permitirá actuar en tres pistas: la que va de Castros a Cancelas, de O Campo a Alto do Gandareiro y de Outeiro a Vilacoba. «En total levaranse a cabo traballos ao longo de cerca de 3.000 metros» señaló el concejal.

El equipo de gobierno local realiza estos trabajos dentro de su apuesta por mejorar la seguridad y conexiones de un municipio que cuenta con una población muy dispersa, por lo que el número de pistas existente es muy elevado. «Queremos que todas as persoas, independientemente de se están instaladas no centro urbano ou no rural, conten con estradas en bo estado para unha circulación sen riscos» concluyó Miguel Ángel Yáñez.