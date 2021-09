El Valdetires Ferrol sale al paso de las declaraciones del alcalde

Ante las declaraciones efectuadas por el alcalde, Ángel Mato,el Valdetires Ferrol F.S.F ha emitido u comunicado que aparece en las redes sociales y en el que señala que «el club tiene desde hace tiempo solicitada formalmente una reunión con el alcalde, petición que nunca tuvo ni una respuesta de cortesía.

Por otro lado nos parece un grave error y contraproducente con el deporte ferrolano en general tratar de responder a problemas individuales mediante la confrontación de los distintos clubes de la ciudad.

El Valdetires solo busca una solución para seguir representando a nuestra localidad y enriquecer el enorme patrimonio deportivo del que podemos presumir de forma colectiva».

Finaliza el comunicado agradeciendo las muestras de apoyo de otras entidades deportivas ferrolanas.

LA POSTURA DEL CLUB EXPUESTA EN RUEDA DE PRENSA

En la jornada del miércoles el Valdetires Ferrol daba a conocer su situación de riesgo real de desaparición y menos de 24 horas después, en la mañana de este pasado jueves, especificaban detalladamente todo lo sucedido, en una rueda de prensa convocada en el Concello de Ferrol.

Fernando Martínez en nombre de la junta directiva quería mandar un “SOS” y dar a conocer “la situación límite” a la que los ha llevado el grupo de gobierno del Concello de Ferrol. La situación de la entidad “es muy precaria”, donde en menos de dos semanas empezarán la competición liguera “y casi ya no nos queda apoyo económico”, al estar en estos momentos “saldando deudas de la temporada pasada”, lo que, a día de hoy, les imposibilitaría “ni siquiera acabar la primera vuelta de la competición”, por lo que se está jugando “el futuro del club a muy corto plazo y del fútbol sala femenino ferrolano.”

El «Valdetires Ferrol» está cansado de promesas

Desde el Valdetires Ferrol están “cansados” de que “se nos diga una cosa a través de reuniones” con el gobierno municipal “y luego no se haga nada”, reconociendo que “ya es difícil competir en una situación normal, cuanto más en estas circunstancias, luchando y peleando por lo que entendemos que es nuestro.”

A día de hoy, el Concello de Ferrol adeuda a la entidad facturas en concepto de transporte de la temporada 2019-2020 un total de 18.975 euros y otra de 3.000 euros de la 2020-2021. Los pagos de viajes “se hicieron a 31 de diciembre de 2019, la forma de pago fue mediante cheque.” El cheque tiene un valor de quince días para ser pagado “pero en el momento que se emite se considera pagado el gasto y en la factura consta pago al contado y la empresa que recibe el pago se da por pagada”, por lo que “estando dentro de plazo, no da lugar a que no se cumplieron los requisitos básicos para ser una cantidad subvencionable, cosa que alega el Concello una y otra vez.”.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

“Dende o primeiro momento tratouse de atender ” el problema de la entidad, afirmó Ángel Mato, al día siguiente de la rueda de prensa, aunque también “hai que dicir que cada ano o Concello otorga 900.000 euros a 90 entidades distintas e que todas as entidades recibiron a súa subvención” y en el caso del Valdetires Ferrol “hai informe no expediente no que a Intervención Xeral e a Secretaría Xeral indican que non se xustifican axeitadamente ás subvencións do pasado ano”, algo que la propia entidad también daba a conocer en la rueda de prensa, en palabras de su directivo Fernando Martínez, explicando su punto de vista sobre estos informes, contando con el apoyo de Ferrol en Común, BNG y PP.

Desde la concejalía de Deportes “estamos tratando de buscar unha solución, que non é doada”, donde los dos habilitados de carácter nacional “están analizando o miúdo este expediente e a cousa non é doada”, queriendo dejar claro que desde el gobierno municipal “quixemos buscar unha solución desde o primeiro momento.” indicaba el alcalde.

En estos momentos, Ángel Mato reconocía que “non sei se vai poder acadar” una solución, basándose que en el resto de entidades deportivas que recibieron subvención municipal “non tiveron problema en xustificar esta subvención” y en el caso del Valdetires Ferrol “o goberno municipal non pode ir contra os informes dos habilitados nacionais desfavorables, otorgar unha subvención que non estaba ben xustificada”. En todo caso, todavía “quedan uns días para buscar unha solución”, por lo que no se atrevía a decir “se este problema pode ser resolto ou non.”