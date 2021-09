Las AVV de Caranza, A Graña, Canido y A Magdalena apoyan las demandas de la plataforma de usuarios del transporte público

El pasado viernes se reunieron los presidentes de las Asociaciones Vecinales de Canido, Caranza, A Graña y A Magdalena con dos representantes de la plataforma de usuarios afectados por el ineficaz servicio que está prestando Monbus, concesionaria de la Xunta de Galicia, a petición de las citadas Asociaciones.

Una reunión, donde el objetivo era conocer de primera mano lo que está sucediendo desde que la Xunta de Galicia cambió de concesionaria, y como está afectando a los trabajadores, universitarios, pacientes de hospitales y en general usuarios de las principales líneas que conectan nuestra ciudad con los centros de trabajo, Campus, Hospitales y la Estación de autobuses de A Coruña, y en la que las cuatro asociaciones han decidido mostrar todo su apoyo a la plataforma y sumarse a la concentración que tendrá lugar el jueves día 30 de septiembre a las 20 horas delante de la Estación de autobuses de Ferrol.

Apoyo a los damnificados

“Como representantes vecinales apoyamos, como no puede ser de otra forma, a todos los vecinos y vecinas que por motivos varios; trabajo, estudios, consultas médicas o gestiones de cualquier índole utilizan el transporte público y en la actualidad están sufriendo un retroceso significativo en la gestión del servicio, no se puede fomentar el uso del transporte público cuando se aumentan los tiempos de las rutas, se quedan usuarios en las paradas de autobús o no se refuerzan líneas cuando se llenan autobuses, además no se cumplen horarios de salida y eso conlleva que los trabajadores no cumplen su horario laboral, los alumnos de la universidad pierden clases o se llega tarde a consultas médicas” se señala en un comunicado.

Se suman a la concentración

«Desde las entidades vecinales pedimos, a nuestros vecinos y vecinas, que se sumen a la concentración que será silenciosa, respetando las medidas sanitarias por el COVID y además está desvinculada totalmente a cualquier partido político, tal como manifestaron las dos representantes que asistieron a la reunión y así se lo hicieron saber a las asociaciones» finaliza el comunicado