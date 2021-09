Adri se despide del Mundial con España tras caer ante Portugal

Se acabó el sueño de ganar el Mundial de Lituania para España, tras caer por 2-4 ante Portugal en la prórroga de los cuartos de final, disputados en la tarde del lunes en el Vilnius Arena.

El jugador de O Parrulo Ferrol, Adri, salía desde en el quinteto inicial de la selección española. En el primer tiempo España tenía el control del partido con el jugador ferrolano dándole una buena asistencia a Adolfo a puerta vacía al segundo palo, pero se le iba alto. Había mucho respeto entre ambos equipos, como también Portugal tenía que realizar un juego más conservador al llegar a la quinta falta a los diez minutos, algo que les pudo pasar factura porque a falta de 36 segundos para el descanso cometían la sexta falta. Adri tuvo la opción de adelantar a España desde el doble penalti, pero su lanzamiento se iba fuera, por lo que con el 0-0 el partido se iba al descanso.

En el segundo periodo las cosas cambiaban totalmente. España demostraba su acierto nada más empezar con una vaselina de Adolfo en el borde del área a los dos minutos y, casi en la siguiente ocasión, Adri sorprendía en una falta desde el lateral con un tiro cruzado a media altura, estableciendo el 2-0. España tuvo la sentencia poco después, con otra jugada al segundo palo para Adolfo. De lo que pudo ser el tercer gol se pasó al 2-1 con un gol de André Coelho, el cual motivaba a Portugal que se lanzaba a buscar el empate y llegaba por medio de Zicky en el minuto 36. A pesar de esto, España no se venía abajo y buscaba volver a ponerse por delante en los minutos finales, con varios balones al palo, incluso uno en el último segundo, en un corner directo al segundo palo por medio de Adolfo, pero con el 2-2 finalizaba el tiempo reglamentario.

Estos cuartos de final continuarían en una prórroga de dos tiempos de cinco minutos cada uno. España buscaba el gol, pero no lo daba conseguido y a los tres minutos la mala fortuna se hacía presente en un despeje de Raya de un tiro de Joao Matos que se envenenaba en una vaselina, cogiendo adelantado a Jesús Herrero y entrando el balón dentro de la portería, suponiendo el 2-3. Este gol fue un jarro de agua fría para España que se la tenía que jugar en el segundo tiempo de la prórroga con Adri como portero-jugador. Lo intentaban, encerrando en su área a los portugueses que realizaban una buena defensa pero, en una recuperación, Pany Varela dejaba casi sentenciado el partido con un gol desde 30 metros a portería vacía, subiendo el 2-4. España no bajaba los brazos, a pesar de que era muy difícil la igualada para forzar los penaltis, incluso teniendo un balón al larguero por parte de Chino desde el borde del área, pero no habría tiempo para más, este 2-4 acabaría siendo definitivo y, con ello, poniendo el punto y final de España y de Adri en este Mundial de Lituania.