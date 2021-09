Narón-Actos conmemorativos no Día Mundial do Corazón

O Concello de Narón súmase ós actos conmemorativos do Día Mundial do Corazón e iluminará esta noite de cor vermella a fachada do Pazo da Cultura e a glorieta de Freixeiro. O concelleiro de Sanidade, Santiago Galego, recordou que o lema deste ano é «Usa corazón»

A través das campañas impulsadas dende a Fundación Española del Corazón lembráronse unha serie de recomendacións como realizar media hora de actividade física ou intensa cinco veces á semana, comer cinco porcións de fruta e vexetales ó día, evitar o consumo de alimentos procesados ou non fumar, entre outros.

Galego incidiu na importancia de visibilizar as enfermidades cardiovasculares e de afondar nas medidas de prevención de cara á cidadanía en xeral.