Narón-Cortes de tráfico e supresión temporal de plazas de aparcamento na estrada de Cedeira

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Román Romero, informou que dende este xoves, día 30 de setembro, ás 22.00 horas e ata o venres ás 10.00 horas se rexistrarán cortes de tráfico intermitentes e suprimiranse temporalmente as prazas de estacionamento na estrada de Cedeira.

A medida afectará a todo o vial dende a confluencia coa estrada de Castela ata o límite co veciño Concello de Valdoviño.

O edil explicou que as restricións a aplicar son para que a Xunta de Galicia acometa as obras comprometidas no firme do citado vial, que se levarán a cabo na franxa horaria indicada, tal e como se trasladou ó Consistorio naronés.