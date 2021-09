Narón-O modelo de xestión cultural de Narón presentouse no Festival Internacional de Teatro de Manizales

O director técnico do Padroado da Cultura de Narón, Luciano Fernández, desprazouse esta semana a Colombia para participar na 53 edición do Festival Internacional de Teatro de Manizales, que comezou o pasado día 26 de setembro.

Fernández estivo na Universidade de Caldas, na cidade de Manizales, donde onte impartiu unha conferencia á que acudiron técnicos culturais, directores de teatros e de festivais de artes escénicas de Colombia, Portugal, Chile, Ecuador e Uruguay.

Fernández abordou durante a sesión o modelo de xestión cultural de Narón, que presentou ós asistentes á ponencia, incidindo en que se trata dun modelo de xestión participativa e democrática.

No festival presentáronse catro experiencias, coa de Narón, correspondéndose as tres restantes coas desenvolvidas na República Dominicana, en Uruguay e no País Vasco.

Este evento está considerado como un dos encontros máis esperados para os amantes do mundo do teatro, donde se presentan varias obras e tamén as experiencias na área cultural en diferentes países. A programación do evento inclúe ademais a representación de obras de teatro presenciais, virtuais en vivo, nas rúas e outras abertas con carácter permanente, coa presenza de oito países.