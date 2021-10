El Congreso aprueba la iniciativa del BNG para la diversificación de la actividad en Navantia Ferrol

La Comisión de Industria del Congreso aprobó tres de los cinco puntos de la iniciativa del BNG a favor de la diversificación del trabajo en Navantia, en la Ría de Ferrol.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, fue el encargado de defender la Proposición No de Ley que procuraba garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en Navantia y en las empresas auxiliares a través de la reconversión de la fábrica en un complejo industrial integral.

«Tenemos claro que se este Gobierno no se implica con Navantia, no se está implicando en el desarrollo socioeconómico de la comarca de Ferrol» comienza así el diputado nacionalista. Asimismo, explicó que no solo el Gobierno del Estado se tiene que implicar, sino que la Xunta de Galicia, como actor que posee competencias en materia industrial, tiene que demostrarlo con hechos. De este modo, el BNG proponía la integración y participación activa del ejecutivo gallego en el Consejo de Administración de Navantia Ferrol, posibilidad amparada legalmente, sin embargo este punto fue rechazado con los votos en contra de PSOE, CS, VOX y con la abstención de UP y PNV.

En su intervención, Néstor Rego también recordó que la formación nacionalista sigue defendiendo la necesidad de convertir a Navantia en un complejo industrial integral «que sea capaz de generar la suficiente actividad para recuperar los puestos de trabajo perdidos y generar nuevo empleo» En este sentido, el diputado nacionalista entiende que además de las necesarias inversiones es imprescindible levantar los vetos a la construcción naval civil para que Navantia desarrolle todas sus potencialidades y pueda acceder a todo tipo de contratos «la construcción naval militar es un mercado muy pobre y con muchas limitaciones» Mas esta iniciativa también fue rechazada contando con los votos a favor de BNG, UP y ERC.

Los puntos aprobados hacen referencia a dotar a la Fábrica de Turbinas de direcciones y recursos propios suficientes «para la definición de nuevos productos destinados al sector de las energías renovables en general y para fomentar su introducción y participación en los contratos de la eólica marina en particular» Bien sea como socia mayoritaria de las UTE con Windar o con cualquier otra empresa o sociedad. En este sentido, el BNG también consiguió aprobar que se introduzca esta fábrica en aquellos segmentos de actividad relacionados con nuevos modelos sustentables de movilidad marítima, procurando la colaboración «con centros de investigación o empresas que fueran precisas»

Por último, la formación nacionalista logra que se concrete un plan de inversiones destinado a la modernización de las infraestructuras de Navantia, de los talleres de prefabricado, diques para nueva construcción y diques para reparación.

Se adjuntan las declaraciones del diputado Néstor Rego