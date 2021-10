Valdoviño-Acondicionamiento de 15 pistas y caminos en Lago, Meirás, Pantín, Sequeiro y Valdoviño

El alcalde, Alberto González, informó esta mañana de que el Concello de Valdoviño invertirá algo más de 196.000 euros en el acondicionamiento de 15 pistas y caminos municipales. La Xunta de Gobierno Local daba ayer luz verde a los proyectos, que pasarán ahora a contratación. Se financiarán, en todo caso, con cargo al POS+ Complementario de la Diputación.

Los trabajos permitirán arreglar los viales más deteriorados, mediante su pavimentación. Asimismo, el Concello trabaja en un segundo paquete de intervenciones, que avanzará en las próximas semanas, con pistas y caminos en las parroquias de Loira, Meirás, Valdoviño, Vilaboa y Villarrube.

Los viales que saldrán ahora a contratación son:

En Pantín:

En Marnela, pista que enlaza con el vial de bajada a la playa. Camiño de Beceiros, que conecta la carretera AC566 con el vial do Ariño. Camiño de Domondó, en la carretera AC566 en dirección a Cedeira enlaza con el vial que conduce a Loira. Camiño de Frádigas, conecta el lugar con la carretera de Cedeira

En Valdoviño:

Camiño no Coval, pista sin salida que da servicio a las viviendas en el lugar da Pena. El camino en la Carreira, que enlaza la carretera do Trece con la calle Carrilanas. La pista en el lugar do Penso, que parte de la zona del aparcamiento situado en la parte de atrás de la casa consistorial y alcanza la AC566. El vial en la Frouxeira, que enlaza desde la rotonda hasta a Avenida de Ferrol. El vial en la Ladeira que conecta con el Miradoiro do Paraño. El vial en las inmediaciones del centro de salud, perpendicular a la subida al CPI enlaza con la AC566 en dirección Cedeira.

Concello deValdoviño, la pista de Mirós, conecta la carretera del Trece con el lugar de A Vacariza (Aviño).

En Sequeiro: el camino de San Bartolomé, enlaza la carretera AC116 con el lugar de Lodeiro. La pista en el lugar das Penas, sin salida e que da servicio a viviendas.

En Lago: el camino do Vilar.

En Meirás: el camino de la Gándara, pista sin salida que da servicio a viviendas en las

inmediaciones de Casa Suárez.