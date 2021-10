Santi y Óscar Vigo analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Soliss FS Talavera en Audi Autogándara

O Parrulo Ferrol quiere seguir en buena dinámica, con el objetivo en esta ocasión de sumar los tres puntos en juego ante el Soliss FS Talavera, en la 4º jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará este domingo, a las 12:30 horas, en el Pabellón de A Malata.

Antes del último entrenamiento de la semana, tenía lugar la rueda de prensa previa con el jugador Santi y el entrenador Óscar Vigo, celebrada en las instalaciones de Audi Autogándara, patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala, en un evento incluido en el Roadshow de presentación de la nueva gama RS de Audi.

El inicio de esta temporada “está siendo positivo, donde el equipo ha crecido mucho desde el primer entrenamiento hasta hoy, tanto en el aspecto táctico, como en el grupal”, afirmaba Santi, algo que “se está viendo tanto en los amistosos como en los partidos de liga que llevamos”. En estos momentos el equipo “está en línea creciente y todavía no hemos llegado a nuestra mejor versión.”

Santi confesaba que estaba “contento” de su adaptación a O Parrulo Ferrol en estas primeras semanas formando parte de la entidad, aunque también era cierto que “los viajes se pueden hacer un poco pesados”, al residir actualmente en Santiago de Compostela. En el club “estoy encantado, muy contento de volver a estar cerca de casa y poco más se puede pedir.”

En esta temporada en la Segunda División “las plantillas han subido casi todas de nivel, viendo los nombres que hay”, pero Santi tenía claro que “haya quien haya en cada equipo y estén los nombres que estén, siempre es una categoría súper igualada y súper competitiva donde cualquier equipo le puede ganar a cualquiera”, algo que “se está viendo en lo poco que llevamos de liga, con algunos resultados sorpresivos.”

Este domingo ante Soliss FS Talavera, Santi espera un partido “como los que llevamos jugado, muy competido, muy igualado, sabemos el potencial del Soliss FS Talavera sobre todo en su juego de transiciones, con una defensa férrea y segura”, por lo que los jugadores ferrolanos “tendremos que adaptarnos, para contrarrestar estos puntos fuertes para disfrutar de una victoria con nuestra afición.”

Santi sabe lo que es jugar como visitante en el Pabellón de A Malata y ahora lo está empezando a ver como jugador de O Parrulo Ferrol, reconociendo que “si me dicen hace cinco años que iba a estar jugando en O Parrulo Ferrol, cuanto menos me chocaría, pero esto son cosas de nuestra profesión, a veces estás en un equipo y nunca te esperas poder estar en otro”. En este verano “cuando surgió la opción de venir a O Parrulo Ferrol no lo dudé en ningún momento y estoy encantado, estoy agradecido del recibimiento de todo el mundo y espero poder compensar este recibimiento con un buen rendimiento y una buena temporada.”

Óscar Vigo: “El Soliss FS Talavera es un equipo con un potencial enorme”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Óscar Vigo, afirmaba que esta semana “ha sido un poco idéntica a la anterior, estamos condicionados con las lesiones, con jugadores regulados y eso condiciona al equipo en el trabajo diario”, lo que se suma a que “a nivel competitivo, en la competición estamos sin jugadores importantes e intentaremos salvar estos hándicaps que nos restan.”

El Soliss FS Talavera es un equipo que ha incorporado “un número importante de jugadores, ha subido la calidad respecto al año pasado”, además de su entrenador Juanma Marrube “donde mantenemos una relación de amistad y conozco su trabajo como entrenador, lo que ha hecho en Pescados Rubén Burela ha sido excepcional”, por lo que se van a encontrar un equipo “con un potencial enorme.”

Este será el primer partido de Adri tras su reincorporación a O Parrulo Ferrol a su vuelta del Mundial de Lituania con la selección española. Óscar Vigo comentaba al respecto que “los que lo conocemos sabemos que es fuertísimo a nivel mental, viene con muchísimas ganas de aportar”, aunque también “anímicamente puede venir un poco tocado al venir de un Mundial donde estaba siendo un jugador destacado y seguramente que de forma injusta quedan fuera”, por lo que “entre todo lo vamos a ayudar para que se venga arriba anímicamente.”