Ares-El PP tacha de «chapuza» el proyecto de mejora de las instalaciones del Club de Remo

El grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Ares tachó el día 1 de octubre, a través de su portavoz, José Manuel Cendán, de «chapuza» el proyecto que el Gobierno local ha pensado llevar a cabo para mejorar las instalaciones del Club de Remo de la localidad.

El popular recuerda que, actualmente, el Club de Remo de Ares es una referencia del norte de Galicia al estar al más alto nivel de competición estatal y que, por tanto, explicó, merece unas instalaciones acorde con la exigencia deportiva que tiene en estos momentos.

«Las instalaciones de las que dispone el club a día de hoy son totalmente deficientes, insuficientes para cualquier club de remo de banco fijo y remo olímpico, y mucho más para nuestra traíña Santa Olalla que está en la élite del remo no solo de Galicia, sino también de España» denunció Cendán.

En este sentido, el popular responsabilizó directamente al portavoz del grupo municipal del NAL, Luis Cendán, de pretender desarrollar unas instalaciones que no cumplen las más mínimas necesidades del Club. «Estamos hablando de construir un simple galpón, con tipología de nave ganadera, que pretende ejecutarse en el actual puerto deportivo» dijo Cendán, quien subrayó que las instalaciones proyectadas solo disponen de un almacén y aseos, cuya distribución hace que sea imposible ampliarlas en el futuro sin tener que demolerlas antes.

Sobre este punto, el popular indicó que las necesidades básicas del Club de Remo de Ares exigen unas instalaciones que incluyan, como mínimo, un gimnasio, un foso de entrenamiento, un aula de formación y unas oficinas destinadas tanto a los remeros como a la cantera del club

Unas instalación dignas

Asimismo, explicó Cendán, resulta lamentable la pobreza arquitectónica y la escasa integración paisajística del proyecto. «Los arquitectos consultados lo denominan galpón o nave ganadera y lo proyectan dentro del feísimo de Galicia, describiéndolo como una construcción antiestética y no acorde con los tiempos actuales, aun más cuando se pretende ejecutar en una de las zonas más visibles y frecuentada de Ares como es el puerto deportivo» dijo,

No se entiende, dijo el popular que el actual grupo de gobierno del PSOE apruebe este deficiente proyecto, toda vez que lo lleva prometiendo es su programa de gobierno del tres últimas legislaturas. «Ares puede y debe disponer de un Club de Remo digno, moderno y a la altura de sus remeros, que cumpla, como mínimo, con los requerimientos básicos de la entidad» reclamó Cendán, quien resaltó que la situación es aún más grave toda vez que el actual gobierno local ha gastado cientos de miles de euros en reformar y construir edificaciones que actualmente no tienen uso y que los vecinos no demandaban: rectoral de Ares, rectoral de Chanteiro o Alboio de Redes

Esfuerzo titánico de los remeros

El grupo popular tiene muy claro que después del esfuerzo heroico y titánico realizado por la entidad para estar en la actual ACT, el Ayuntamiento debería estar a la altura del club, dotándolo de unas instalaciones dignas, que cubran sus necesidades básicas y que posean una mínima calidad arquitectónica.

«Desde el actual grupo municipal del Partido Popular instamos al grupo municipal del PSOE, al igual que manifestó el grupo municipal del BNG, a reformularse el pésimo proyecto que el portavoz del grupo municipal NAL, Luis Cendan, expone para las futuras instalaciones del Club de Remo de Ares» concluyó el popular.