Narón-Feira de desenvolvemento rural “Rexenera Aventunarón” no recinto do Trece

A programación da Feira de Desenvolvemento rural «Rexenera Aventunarón» continúa desenvolvéndose este sábado 2 de outubro e o domingo 3, no recinto feiral do Trece, en Sedes. Os edís de Medio Ambiente, Santiago Galego e Igualdade, Mar Gómez, estiveron esta mañá no evento, donde se concentran empresas e profesionais vencellados ó turismo, á sustentabilidade, á innovación e á enerxía.

Galego destacou que se trata dunha convocatoria «na que a xente está participando activamente nas ponencias que se imparten ao longo do día e tamén nos obradoiros e, ao mesmo tempo, as propias empresas aproveitan as sinerxias entre elas, algo que é tamén un dos obxectivos desta convocatoria»

Ó longo do sábado tiveron lugar ponencias sobre «O adestramento e a supervivencia» «O novo turista de natureza» e «Modelo de desenvolvemento sostible do territorio» Así mesmo, á entrada dunha das naves do recinto, menores e adultos tiveron a oportunidade de aprender a facer lume empregando diferentes sistemas. Pola tarde ás 16.00 horas haberá unha charla sobre «Ecoturismo e conservación da águia pescadora na bahía de Santander» outra do «Modelo de desenvolvemento sostible do territorio» de 17.00 a 18.15 horas, e unha última de «Pegada de carbono e sostibilidade turística no entorno rural» de 18.30 a 19.30

A maiores, tralos obradoiros desta mañá sobre medio ambiente, e tacfit e unha exhibición cun vehículo motobomba, esta tarde, ás 16.00 horas haberá outro obradoiro de carácter medioambiental, ás 17.00 un sobre a auga e o lume e o último a partir das 18.00 horas de refuxio e nós.

A Feira «Rexenera Aventunarón» rematará mañá. Ás 10.30 horas haberá unha ponencia sobre «Invasoras no noso contorno» a cargo de persoal de Adega, e de 12.00 a 13.00 horas Laura Calvo e Jorge Gude, presentarán o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Medioambiental de Galicia (CEIDA) e as súas principais liñas de traballo. Tamén ás 12.00 horas terá lugar un obradoiro sobre «Que é o que chega ás nosas costas polo noso malfacer»