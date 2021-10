As Pontes-Promoción de queso y miel, productos esenciales de la gastronomía local

El Concello de As Pontes apuesta, un año más, por la promoción del queso y de la miel, dos de los productos esenciales de la gastronomía del municipio.

El Concello, en colaboración con la Casa do Mel de Goente y Queserías do Eume, organiza diversas actividades para, en palabras de la concejala de Turismo, Elena López «acercar a los vecinos de As Pontes y de la comarca, a los productos locales y promocionar e impulsar un sector de la economía local que está en auge en el que, cada año, nacen nuevas iniciativas que implican importantes oportunidades socioeconómicas para nuestro rural»

Las actividades tienen como objetivo dar a conocer, promocionar y exaltar los productos de la gastronomía pontesa, se desarrollarán desde el 8 al 10 de octubre y comenzarán, con las XXII Xornadas Apícolas organizadas por la Casa do Mel, en las que se abordarán cuestiones como la normativa vigente sobre la comercialización de la miel, las colmenas ecológicas o selección genética de las abejas.

El programa de actividades continuará este domingo, día 10 de octubre, a las 15:00 horas con un recorrido por la apiruta, una ruta de 9 km para aprender el proceso de elaboración de la miel y poner en valor el trabajo del apicultor, que incluye una visita al aula de la naturaleza ubicada en la zona de restauración de Endesa. Sobre las 18:30 horas, se realizará una cata, comentada, de hidromiel a cargo de Santiago Ruíz.

Las personas interesadas en participar en estas actividades deberán inscribirse, previamente, en el número de teléfono 661 003 616.

También este domingo 10 de octubre, en una carpa instalada a un lado de la iglesia parroquial de Goente, habrá una muestra y degustación de productos, para un máximo de 30 personas, elaborados por el cocinero Antonio Díaz, a partir de los quesos do Eume.

Todas aquellas personas interesadas en participar en esta actividad deberán inscribirse, previamente, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, en el número de teléfono 981 440 344