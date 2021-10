Ortigueira-Adjudicación de las obras de renovación de pistas en As Neves, Insua y Freires

El Concello de Ortigueira adjudica por 94.300 euros las obras para acondicionar y renovar 2,6 quilómetros de caminos rurales en las parroquias de As Neves, Freires e Insua. Las actuaciones están financiadas por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Los trabajos de mejora se realizarán en el camino de acceso a Portoseco (As Neves), que conecta el lugar de San Pedro con la parroquia de Insua. También se pavimentará el acceso a Salgueirón (Freires), que une la parroquia de Devesos con la de Cuíña, pasando por Freires. A su vez, se acondicionará el camino de acceso a los lugares de Ameixeiras y Veiga desde el cruce de la carretera provincial DP-2503 en el lugar de A Igrexa y hasta la DP-4906. Por último, se realizarán labores en el acceso a Silvao desde la DP-4906.

Los trabajos permitirán mejorar las pistas, próximas a instalaciones agroganaderas y parcelas de uso agrícola, a través de una capa de rodadura con aglomerado en caliente e instalar nueva señalización horizontal con el objetivo de hacer de estas rutas itinerarios más seguros para la población. Las actuaciones también incluyen la limpieza de cunetas donde sea necesario y la instalación de cuneta de hormigón para mejorar el drenaje.

El edil de Medio Rural, Miguel Ángel Yáñez, indicó que «estas tarefas permiten seguir acondicionando os camiños rurais do noso municipio, co obxectivo de seguir mellorando as nosas conexións para facer de Ortigueira un municipio máis vertebrado e con estradas con maior seguridade tanto para o tráfico rodado como para o peonil»