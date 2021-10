María Rivas reitera el compromiso inequívoco del Gobierno con el futuro industrial de la comarca de As Pontes

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha reiterado hoy que el Ejecutivo manifiesta «con hechos» su compromiso inequívoco con el futuro industrial de la comarca de As Pontes, afectada por el cierre de la central térmica de Endesa.

María Rivas ha recordado que esta misma semana el Gobierno ha acordado la concesión de 111 millones del Fondo de Transición Justa para Galicia, que se destinarán a las dos comarcas afectadas por estos procesos, una de ellas As Pontes: «Galicia es la segunda Comunidad que más cuantía recibe para este concepto» ha detallado.

Este fondo es un nuevo instrumento financiero en el ámbito de la política de cohesión cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos importantes derivados del proceso de transición a la neutralidad climática

La subdelegada ha reclamado a la Xunta la misma implicación «con hechos y no con declaraciones» Así, ha trasladado al Gobierno autonómico la necesidad de que firme el protocolo general de actuación para la ejecución de los procesos de transición justa que permiten materializar los objetivos y proyectos definidos en ese protocolo marco

María Rivas ha recordado que «La Xunta es la única que no ha firmado el protocolo general con el Gobierno al igual que ya han hecho el resto de comunidades afectadas por estos procesos, de todo signo político» ha apuntado. Mientras esto no se produce, el Ministerio para la Transición Ecológica no está parado sino que sigue avanzando en el diseño de los convenios para Meirama y As Pontes a través del Instituto para la Transición Justa

Se adjunta el audio de las declaraciones de María Rivas, subdelegada del Gobierno en A Coruña