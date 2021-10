Ferrol-Solemne homenaje de la Armada al personal que ha pasado a la Reserva

(PS-reportaje gráfico Manuel Galdo-mde)-La Armada Española celebró en la mañana de este jueves, día 7, en la explanada de la Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol un emotivo acto en homenaje al personal que ha pasado a la reserva en el último año así como el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto. Una jornada acompañada por un «ardiente sol», como dice la letra de una vieja canción ferrolana.

Los actos dieron comienzo a las 11:00 horas con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia Castrense de San Francisco.

ACTOS EN EL ARSENAL FERROLANO

En el acto, que fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz fueron homenajeados 25 oficiales y suboficiales de la Armada.

Acompañaban al almirante Frutos Ruiz; el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Carlos Pérez-Urruti Pérez; el delegado de Defensa en Galicia, coronel Antonio Bernal Martín; el Comandante-director de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», CN Manuel Aguirre González; el Comandante-director de la ESENGRA, CN Francisco Javier Vázquez Sanz: el coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz Alisedo; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, Gonzalo Leira Neira; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, José Manuel Faraldo Sordo; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina y el Ayudante Mayor del Arsenal Militar, capitán de fragata Carlos Sicre Romero; así como numerosas representaciones de la Armada, jefes, oficiales, suboficiales y marinería, Policía Autonómica, Guardia Civil, Ejército de Tierra y Aviación; y familiares de los homenajeados.

Asimismo asistieron al acto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato Escalona; la subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas López; el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes Pérez; el capitán marítimo, Jorge Cao Ruiz; el comisario jefe de la Policía Nacional Ferrol/Narón, Carlos Soria Alonso; y el primer teniente alcalde de Ferrol, Antonio Golpe; así como representantes de asociaciones culturales, deportivas y sociales.

LOS HOMENAJEADOS

Se encontraban asimismo presentes los 25 homenajeados, miembros de la Armada Española.

Teniente coronel de Intendencia Pedro Martínez Beloso; capitanes de fragata, Jesús Abeledo Martínez, José Antonio Montánez Outón, y José Vicente San Claudio Pérez; capitanes de corbeta, José Luís Martínez Anido, Antonio Valles Castro, y Cándido José Couselo Sánchez; alféreces de navío, Álvaro Milego Pita, José Luis Díaz Sueiras, Jesús Olivares Romero Manuel Couce Leira, José Manuel Pena del Río,Eduardo Saavedra Cachaza, José Luis García Costales, Gonzalo Barcia López Andrés Fernández Piñeiro, Manuel Ángel Delgado Fernández, Juan Manuel Díaz Taboada y Alberto Alonso Arnosi; teniente de Infantería de Marina Carlos Manuel Jiménez Gámez; subtenientes, Antonio García Pérez, Raimundo Vilar Pérez y Luis Eduardo Lorenzo Leira; sargento primero Juan Carlos Orjales Veiga; y cabo primero José Benito Fernández Beloy.

INICIO DEL ACTO

Previamente el relator, teniente de navío Felipe Manuel Marta Doce ofreció un breve resumen de lo que significó para España la batalla de Lepanto cuyo 450 aniversario se celebra en esta fecha.»La historia de España se entiende mejor desde la mar pues navega junto a la historia de su Armada». «Por la mar descubrimos medio mundo y por la mar España ha tenido una influencia transcendental en la historia, particularmente en la configuración de Europa y muy especialmente en su defensa,durante la época imperial, frente al imperio turco en e Mediterráneo». «Desde Lepanto hasta nuestros días la mar es el espacio natural en y desde el cual la Armada contribuye a garantizar la protección de los españoles y la defensa de los legítimos intereses nacionales, contribución que es la razón de ser de la Armada y no ha cambiado a lo largo de sus siglos de existencia»

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Compañía de Honores, compuesta por una escuadra de gastadores y unidad de música del Tercio del Norte de Infantería de Marina y tres secciones con personal perteneciente a la Escuela de Especialidades Esengra, al Tercio del Norte y del Arsenal de Ferrol, al mando del capitán de Infantería de Marina Juan Francisco Pato Gándaras.

Pocos minutos después llegó a la explanada el general comandante de la Fuerza de Protección de la Armada y a las doce y media hizo acto de presencia el Almirante Jefe del Arsenal, Ignacio Frutos Ruiz y tras ser recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, Carlos Sicre Romero, se le rindieron honores, interpretando la banda de Música la «Marcha de Infantes» mientras sonaban en el aire las salvas en su honor desde las baterías de «la punta del martillo», pasando revista a la Fuerza y saludó a los invitados civiles, a los homenajeados y a las representaciones de la Armada.

Seguidamente la Bandera Nacional ocupó su puesto en las inmediaciones de la presidencia y se efectuó la despedida a la Enseña por parte de los que han pasado a la reserva quienes renovaron su compromiso y desfilaron ante la misma saludándola.

El Almirante del Arsenal entregó a cada uno de los homenajeados un recuerdo.

RECUERDO Y HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Se procedió al Homenaje a los que dieron su vida por España. Se recitó a través de la megafonía el texto de recuerdo «Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron.Por eso como valientes lucharon,y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba «La muerte no es el final» mientras se rindieron honores de guiones y banderines a los Caídos por España.

Seguidamente el almirante Frutos Ruiz acompañado por el alcalde de Ferrol y el teniente coronel de Intendencia Pedro Martínez Beloso depositaban una corona de laurel con la Bandera de España como ofrenda ante una Cruz situada en un lateral de la explanada.

Un capellán castrense entonó una oración por todos los Caídos «que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega» y al final, tras el toque de oración se escuchó una descarga de fusilería realizada por la sección de honores del Tercio del Norte.

PALABRAS DE DESPEDIDA

En nombre de todos los homenajeados pronunció unas palabras el teniente coronel de Intendencia Pedro Martínez Beloso quien tras agradecer la presencia del almirante recordó los tiempos pasados por los hoy homenajeados .Recordó a a los compañeros «que habrían pasado a la reserva y que ya no están entre nosotros, especialmente a los que fallecieron en acto de servicio. Un fuerte abrazo a sus familiares».

El almirante Ignacio Frutos Ruiz ofreció unas palabras cercanas hacía los compañeros que pasaban a la reserva, recordó los años de sus inicios en las Escuelas y su dedicación a la Armada y a España desde los distintos destinos en los que estuvieron.

Mostró el pésame por el fallecimiento este miércoles del conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia, Valeriano Martínez y destacó asimismo la efeméride del día, el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, lo que significó para España y Europa y como se desarrolló ese evento naval

Tras estas palabras se dieron vivas a la Armada y España, se cantó el Himno de la Armada procediéndose a la retirada de la Bandera Nacional. Finalmente la Compañía de honores desfiló ante las autoridades.

Un acto castrense, de unidad y ejemplo, en homenaje a unos militares que hasta que el día de mañana los llame el Señor seguirán siendo eso… militares al servicio de la Armada y de España.

JORNADA DE INTENSO CALOR

Durante todo el acto se dejó sentir un fuerte calor que provocó algún desmayo entre los miembros de la Fuerza que fueron asistidos por personal médico.

Ya en medio del acto, finalizadas las palabras del teniente coronel Pedro Martínez Beloso uno de los invitados, responsable de la Asociación de Veteranos, sufrió un síncope a causa de un golpe de calor. Inmediatamente se suspendió por unos minutos el acto militar mientras el almirante acudió a la zona en donde se encontraba el afectado que fue atendido por un equipo médico y trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario.

Fue necesario que por parte de varios miembros de la Armada se procediera al reparto de botellines de agua entre los asistentes.