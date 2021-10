Ferrol-FeC se compromete con la AVV de Brión a llevar propuestas para el barrio en los presupuestos ´22

Ferrol en Común mantuvo una reunión de trabajo con la AVV de Brión, para «conocer sus demandas, una zona singular del rural olvidada en este mandato, pese la multitud escritos por registro que presentan reclamando inversiones e incluso el simple mantenimiento de instalaciones y servicios»

De cara a señalar los puntos de actuación más importantes, «los aglomerados como el das Peñas, el Lugar do Espiño, alumbrados en la carretera Valón Brión o el Lugar de Martín, son mínimos imprescindibles para obras que permitan que el vecindario del rural no tenga una condición social de inferioridad respeto a la zona urbana; por no mencionar el proyecto de rehabilitación del lavadero de Brión, redactado y presupuestado en el mandato anterior y, dos años después, dejado en un cajón a la espera de una oportunidad política mejor»

Por otra parte, FeC «se comprometió a mantener vivo el posicionamiento político contra la instalación de eólicos en nuestro Concello en el caso que agredan bienes inmateriales, patrimoniales, culturales o medioambientales, a la vista de que el alcalde de Ferrol, contra el criterio mantenido por todos los alcaldes de los concellos afectados, incluso de su organización política, mantiene una posición favorable a los eólicos con independencia de su ubicación o daños colaterales que produzcan, y llevaremos nuevamente a pleno un posicionamiento contrario para evitar que para enriquecerse unos pocos se produzcan daños irreversibles en nuestro término municipal»