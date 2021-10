Dura derrota para O Esteo a falta de 11 segundos

(Xosé Ferreiro) Triste final no encontro disputado este sábado nas Somozas no que O Esteo perdeu 3-4 cun gol faltando once segundos.

Na primeira metade adiantabanse os ourensáns, pero empataba pouco despois Jandro. Voltaban a poñer terra de por medio os visitantes con dous goles consecutivos, pero recurtaba distancias co 2-3 Cokito antes do descanso.

Trala reanudación, os últimos tres minutos foron moi intensos, xa que O Esteo empatou aproveitandose dos dous minutos cun xogador menos por expulsión do número 20 dos visitantes, gracias a un gol de forte disparo do gran Jhony dende fóra da área.

Pero os ourensáns souberon aproveitar unha boa xogada de 5 para 4, na que rematou libre de marca chegando só ao segundo pau Raúl, que era o que facía de porteiro xogador, e aínda habendo desaproveitado antes unha falta directa. Colista cun punto visita a complicada cancha coruñesa do Transricard Distrito Ventorrillo.

O Esteo: M. Failde, Cokito, Guillán, Héctor, Jhony – Jandro, J. Faílde, Dani, Eloy.

Sala Ourense: Dani, Raúl, Guerra, Bermejo, Arturo – Gus, Fer, Igor, Iago.

Goles: 0-1, Fer (4´), 1-1, Jandro (5´), 1-2, Gus (13´), 1-3, Arturo (14´), 2-3, Cokito (19´). 3-3, Jhony (38´), 3-4, Raúl (40´).

Incidencias: Amarelas a J. Failde, Héctor, Jandro, Cokito, Dani, Gus, Raúl. Expulsados o adestrador Marcos Leal por vermella directa (39´) e o visitante Arturo por doble amarela (38´). Uns 100 espectadores en tarde soleada que coincidía cun Somozas-Bouzas.