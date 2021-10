Ortigueira-Licitación del PACES para la deducción de las emisiones Co2

El Concello de Ortigueira licita por 6.000 euros la redacción del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sustentable (PACES) con el que pretende «reducir as emisións de CO2 no noso municipio e incrementar a eficiencia enerxética» destacó el alcalde, Juan Penabad Muras

A través de este proyecto, la empresa adjudicataria realizará una auditoría municipal de consumos energéticos con el objetivo de adaptar el PACES para conseguir la mitigación del 40% de las emisiones de CO2 en el año 2030 a través del análisis del consumo eléctrico municipal del alumbrado público, los edificios y equipamientos municipales, los vehículos y el transporte público.

«Esta iniciativa permitirá analizar en profundidade a eficiencia enerxética das instalacións e maquinaria municipal, así como estudar proxectos que permitan fomentar a reciclaxe, a reducción do consumo eléctrico e da auga e o uso de enerxías alternativas. Todo co máximo fin de facer do noso Concello un espazo máis eficiente a nivel enerxético e respectuoso co medio ambiente dentro do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía» señaló el regidor ortegano.

«Estas accións forman parte da nosa aposta por un municipio máis eficiente enerxeticamente, son unha folla de ruta a seguir nos próximos anos para reducir o consumo nos edificios e renovar a iluminación de todas as parroquias adaptándoas ás necesidades actuais da poboación» explicó el regidor ortegano.

El plan está en fase de licitación y las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 19 de octubre.