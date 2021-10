Ferrol-El PP denuncia deficiencias con respecto a los campamentos infantiles de verano

La concejala del Grupo Popular Elvira Miramontes lamentó «que el gobierno de Mato continúe sin dar explicaciones acerca de las irregularidades detectadas en el servicio de los campamentos infantiles de verano. Denunciamos que Mato prestó este servicio sin tener contrato y ahora la memoria sobre la actividad en los meses de julio y agosto revela que no se garantizaría la seguridad de los niños de haberse cubierto todas las plazas, ya que no se habría podido cumplir con el protocolo covid»

«Ni las aulas, ni los baños, ni los patios habilitados eran suficientes para el número de plazas ofertadas y en caso de lluvia los espacios cubiertos no darían cobijo a todos los menores, advierte también dicho documento según la popular»

«En Esmelle, por ejemplo, si la AVV no llega a ceder el espacio del bar, no se hubiera podido cumplir con los grupos burbuja y si no les hubiera dejado utilizar el baño de dicho espacio los menores tendrían que salir del recinto en busca de otro»

«A todas estas situaciones denunciadas, hay que añadir que tampoco habría personal de apoyo suficiente de cara a las necesidades educativas especiales»

«Todas estas deficiencias se detectaron en los campamentos que se celebraron en el CEIP Ponzos, CEIP Recimil y en los locales vecinales de Cobas y Esmelle. Estas irregularidades suceden por la falta de previsión, planificación y organización del gobierno de Mato, es su principal característica tras más de dos años en la alcaldía»

«A dos meses de los campamentos infantiles de Navidad, preguntamos si los espacios van a seguir siendo los mismos o si Mato piensa ampliarlos, tal y como se venía haciendo en anteriores ediciones habilitando, por ejemplo, la ludoteca de la Plaza de España, la Casa de la Juventud, la AVV de Ferrol Vello, el Centro Cívico de Canido, la AVV de Santa Mariña, Caranza, Serantes… Esta ampliación no solo redundaría en beneficio de las familias y de la conciliación sino que ayudaría al cumplimiento efectivo de la normativa covid. Por eso, y como faltan dos meses para los campamentos de Navidad, “instamos a Mato a trabajar con planificación y a no cometer los mismos errores que en verano que podrían haber puesto en peligro la seguridad sanitaria de los niños « insistió la concejala Elvira Miramontes.