As Pontes-Demanda de un nuevo encuentro de la Mesa de Transición Justa

El grupo local de trabajo por una transición justa, en el que están representados el Concello de As Pontes, CC.OO, CIG, UGT, el comité de empresa de Endesa, Cohempo, Seara y la Asociación de Transportistas del Carbón, reclamó este jueves 14 de octubre, la convocatoria de un nuevo encuentro, de carácter urgente, de la Mesa de Transición Justa de As Pontes, para lograr el desbloqueo del convenio para optar a los fondos europeos para la transición energética, el esclarecimiento de la situación de la central térmica y el detalle del reparto de las ayudas de transición

En rueda de prensa, el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, demandó a las administraciones implicadas que se marque una fecha para firmar este documento de vital importancia tanto para As Pontes como para Cerceda, y que, según apuntó es “necesario resolver a corto plazo para que no se pongan en riesgo los 111 millones de euros que deben ser destinados a la reactivación de las comarcas mineras gallegas”.

El regidor pontés solicitó el “compromiso tanto del gobierno central como autonómico para evitar que se pierdan estas inversiones” ya que, tal y como adelantó, “hay proyectos interesados en optar a estas ayudas y en afincarse en las comarcas mineras de Galicia”.

Con respeto al papel de la Xunta, González Formoso explicó que, a día de hoy, no hay ningún motivo que no se firme este protocolo, ya rubricado en el resto de autonomías afectadas, y demandó al ejecutivo gallego que se ponga fecha a esta firma y que se explique cual va a ser el criterio de reparto de estos fondos.

Precisamente, en relación a este asunto, el próximo lunes, día 18 de octubre, en la Delegación del Gobierno tendrá lugar una reunión para explicar las condiciones que regirán la concesión de estas ayudas y en la que está prevista la participación de todos los integrantes del Grupo Local de Transición Justa.

Futuro de Endesa

Formoso también se pronunció sobre la posible puesta en marcha de la central térmica de As Pontes y apuntó que éste será uno de los temas imprescindibles también en el orden del día de este demandado encuentro.

A juicio del alcalde pontés, es preciso esclarecer si este anuncio de Endesa es un mero «espejismo» o una opción de continuidad, ya que a día de hoy el expediente de tramitación de cierre de estas instalaciones sigue en proceso.

González Formoso exigió que la dirección de la eléctrica aclare cuales van si sus próximos pasos, al entender que su decisión dará lugar a diferentes posicionamientos en relación a los compromisos laborales alcanzados con las empresas auxiliares y con el sector del transporte de carbón.