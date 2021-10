Narón-Convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación ÀUREGA en materia de ensino

A alcaldesa, Marián Ferreiro, asinou este xoves, día 14 de outubro, un convenio de colaboración en materia de Ensino entre o Concello de Narón e a entidade Asociación “ÁUREGA”, representada polo seu presidente, Marcos Antonio Castro Vigo. A firma contou coa presenza da concelleira de Ensino, Mercedes Taibo.

A entidade ÁUREGA é unha asociación, sen ánimo de lucro, de familias de nenos con altas capacidades, talentos e/ou inquedanzas intelectuais que desenvolve obradoiros especiais para este colectivo así como a escola de familias.

O obxectivo deste convenio é o desenvolvemento da escola de familias desta entidade, considerada actividade de interese social de carácter singular dado o colectivo ó que vai dirixido. A escola de familias consiste no desenvolvemento de charlas, conferencias o coloquios nos que se conta con relatores que ofrecen respostas ás dúbidas que xorden a diario, proporcionando ferramentas e pautas de actuación para poder acompañar ás familias neste proceso.

As actividades comprendidas neste convenio desenvolvense no periodo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2021, desenvolvendose no termo municipal de Narón no local que a entidade dispoña para a atención deste colectivo, agás aquelas que polas súas características deban ser realizadas en dispositivos da entidade na comarca.

O Concello realiza unha achega económica de dous mil euros e asesoramento técnico-administrativo do Servizo Sociocomunitario. A entidade se compromete tamén a colaborar co Concello de Narón en eventos conmemorativos organizados polo Concello e relacionados coa temática deste convenio.

O Concello de Narón leva varios anos colaborando con distintas entidades para desenvolver programas en materia de ensino co alumnado, especialmente con altas capacidades. A alcaldesa valorou e agradeceu o traballo desenvolvido pola asociación ÁUREGA para acadar o desenvolvemento social deste colectivo no municipio e expresou o respaldo do equipo de goberno para seguir traballando nesa líña no futuro.